Zvolili jsme nejlepší auta roku 2019: Zase Slovensko! A jedno nedostatkové zboží

Miro Mihálik Přál bych si, abych mohl říkat následující slova a věty ještě hodně dlouho i potom, co od příštího roku vstoupí v platnost nové evropské emisní limity a obrátí vzhůru nohama kompletně celý automobilový svět, jak jsme ho dosud znali. Opravdu v to v koutku duše doufám, i když vím, že je to asi marné. Každopádně za rok 2019 můžu pořád s potěšením konstatovat, že se pár aut hodných pozornosti opět urodilo. V případě prvního z nich jsem si skoro jistý, že nebudu sám, komu padlo do oka. A to navzdory tomu, že neumí jezdit rychle ani v přímce natož v zatáčkách a nemůže se chlubit štíhlými liniemi, prostorným interiérem nebo zavazadlovým prostorem. Který mimochodem v podstatě nemá. Řeč je samozřejmě o novém Suzuki Jimny – automobilovém ekvivalentu telegrafu postrčeného mezi mobilní telefony. První jízda s novým Suzuki Jimny 1.5 VVT: Tak kde to můžeme podepsat? Pod kapotou přede malý atmosférický motor usazený v žebřinovém rámu, asistují tomu dvě tuhé nápravy, pětistupňová manuální převodovka a maticové řízení s oběhem kuliček. Na papíře živoucí fosilie, ve skutečnosti ryze mechanický roztomilý strojek do terénu přetékající charakterem i schopnostmi, který navíc může ostatní výrobce vyučovat, jak se navrhují jednoúčelová auta. V případě druhého vozu nebyla volba tak jednoduchá a jednoznačná. Zvažoval jsem novou Supru, kterou jsem už měl možnost krátce prohnat po Slovakiaringu. Je vynikající, ale nakonec musím dát z několika důvodů přednost vzdálenému příbuznému v podobě fantastického BMW M2 Competition. TEST BMW M2 Competition M-DCT: Jednoduše to nejlepší U Toyoty by mi nevadilo ani tak to, že má mezi předními koly poněkud vlažnější variantu přeplňovaného mnichovského řadového šestiválce, jako spíše fakt, že je poněkud měkčí, a navíc ji nelze pořídit jinak než s automatickou převodovkou. Tu měla sice i testovací dvojka, ale pořád je k mání i s manuálem. A aby těch dobrých zpráv nebylo málo, BMW letos vypustilo na silnice ještě ostřejší verzi M2 CS. Řídili jsme novou Toyotu GR Supra: Kašlete na původ! Buďte rádi, že je tady Mým posledním letošním favoritem je automobil… Tedy vlastně zemědělský stroj. Na pervitinu. Na svou velikost a váhu nemá stejně jako Suzuki žádné větší přebytky síly, když už se ale jednou rozjede, chová se tak trochu jako Steven Segal na plátně. Jen těžko ho něco zastaví. TEST Ford Ranger Raptor: The Rock s pisklavým hláskem. I tak je ale boží Výhodou Fordu Ranger Raptor je v tom, že je vlastně jedno, kde a jakými rychlostmi se s ním budete pohybovat. Zkratky si udělá prakticky kdekoliv a díky svému speciálnímu podvozku nebudete muset v podstatě vůbec zpomalovat. Škoda jen toho chrochtajícího naftového čtyřválce. Tohle auto nutně potřebuje minimálně o dva válce navíc.