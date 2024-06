Zvláštní Ferrari 250 GT od Fantuzziho s prodalo za 33 milionů. V čem je tak výjimečné?

Ve Velké Británii šlo do aukce unikátní Ferrari 250 GT Lusso z rukou bývalého inženýra závodních ferrari. Prodalo se za ohromnou sumu.

Když Ferrari v šedesátých letech obsadilo pomyslnou mezeru mezi sportovním typem 250 GT SWB a výrazně luxusnějším modelem 250 GTE 2+2, uvedlo jedno z nejkrásnějších elegantních aut všech dob. Poprvé se představilo světu na autosalonu v Paříži v roce 1962 a následně si jej koupil i hollywoodský herec Steve McQueen. A pokud obdivujete italské sporťáky, už víte, že myslíme ikonické Ferrari 250 GT Lusso.

Ferrari 250 GT Lusso, známé také jako Ferrari 250 GT/L, se vyrábělo v letech 1962 až 1964 a bylo poslední evolucí modelové řady 250, která už tradičně patří ke sběratelsky nejžádanějším vozům z Maranella. Na technickém základu s atmosférickým třílitrovým vidlicovým dvanáctiválcem Colombo vznikly i takové automobilové legendy, jako je závodní Ferrari 250 GTO nebo luxusní roadster Ferrari 250 GT California Spyder.

Vraťme se však k variantě Lusso, protože jeden z vyrobených vozů je dnes výrazně jiný a působí jako černá ovce rodiny. Opustil výrobní linku jako standardní Ferrari 250 GT Lusso, ale už během šedesátých let prošel designovou úpravou, aby vypadal jako závodní „GéTéÓčko“. Unikátní kousek tehdy přestavěl Medardo Fantuzzi, bývalý konstruktér soutěžních ferrari, aby jej přiblížil závodnímu Ferrari 330 LMB.

To továrna vyrobila ve čtyřech kusech, zakládajících na modelu Lusso, a neslo stylingové rysy mnohem slavnějšího 250 GTO. Fantuzzi vyslyšel touhu tehdejšího majitele Luciana Pederzaniho a vylepšil toto konkrétní lusso s inspirací soutěžním 330 LMB. Takto si jej spokojený Ital užíval až do roku 1968, kdy jej prodal do Spojených států amerických a nový majitel z Texasu mu přidal trojici předních nozder, charakteristických právě pro 250 GTO, stejně jako výdechy za zadními koly.

Během dalších desetiletí jedinečné Ferrari 250 GT Lusso „by Fantuzzi“ strávilo na Havaji, odkud se vrátilo zpět do Evropy – konkrétně do Velké Británie, kde prošlo kompletní renovací u DK Engineering. Později jej vlastnil i britský rozhlasový moderátor a sběratel aut Chris Evans a nedávno byl znovu na prodej.

Aukční dům RM Sotheby’s vůz prodal v dražbě ve Velké Británii za 1,13 milionu liber. To je v přepočtu přibližně 33 milionů korun. Výrazný vliv na hodnotu vozu nemá ani specifický design, protože originální tovární kousky se u tohoto aukčního domu prodávají za podobné částky.