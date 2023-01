Zřejmě nejdražší Tatra 77 na světě jde do dražby. Je po šlechtici z Česka, přivést ji zpátky k životu stálo milion dolarů

Občas se v zahraničních aukcích objeví auto s našimi kořeny. U tohoto kousku můžeme předpokládat, že půjde o jedno z nejdražších československých aut vůbec.

Počátkem března se na floridském ostrově Amelia Island bude konat aukce RM Sotheby's, kde je aktuálně nahlášeno deset vozů především evropské produkce. Těší nás, že jedním z nich je předválečná československá Tatra 77. Ve světě prestižních zahraničních aukcí to ale není nic neobvyklého, Tatry jsou ve světových veteránských kruzích oblíbené a sem tam se nějaký kousek v zahraniční aukci objeví.

Konkrétně tento aukční dům má typ 77 poprvé a jedná se devátý vyrobený vůz z celkové produkce. Nutná rešerše odhalila prvního majitele, kterým byl český (Praha, Rakousko-Uhersko) šlechtic Jaromír Egon Czernin-Morzin, či jen Jaromír Černín. Bohužel, jak už to tak u předválečných vozů na našem území bývá, historie se nedala přesně zmapovat, především kvůli zmatkům během okupace za druhé světové války.

Podle všeho byl vůz využíván až do sedmdesátých let a poté zamířil do stodoly na Slovensku. Tatru si v roce 2005 koupil německý nadšenec a následující rok ji vystavil na Essen Classic Motor Show. Poslední majitel Andy Simo, Američan s původem v Československu, vůz získal v roce 2007 a odvezl jej do Ameriky. V roce 2012 byla zahájena renovace podle standardů výstav Concourse.

Renovace vozu je velmi pečlivě zdokumentovaná, dokonce má i svou vlastní webovou stránku, která se příhodně jmenuje Million Dollar Tatra. Není to metafora, po dokončení projektu na podzim loňského roku byla zveřejněna částka milion dolarů, který byl potřeba k dosažení takového stavu. Bude finální částka stejně vysoká? To se dozvíme 3. března na aukci. Andy se toho bohužel nedožil, zemřel v roce 2017.