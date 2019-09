Zpátky do minulosti: Úsměvné video ukazuje motokárové závodění v 60. letech

Šedesátá léta ve Velké Británii, motosport zažívá svou zlatou éru a nejeden mlaďoch sní o podobném životě, jako má Jim Clark. A nejde vlastně pouze o mladé, jak ukazuje informační video pořadu Look at Life z tehdejších let, zaměřující se právě na scénu amatérského motokárového závodění. Jde o jeden z těch zajímavých střípků, ukazujících, jak lítání na změti trubek s malým motorem probíhalo za starých časů.

Celé pozadí motokárového závodění je klasicky úsměvné ve srovnání s dnešní dobou. Ať už jde o mladíka, co si staví motokáru po jednotlivých dílech za ušetřené peníze, nebo chlapíka, který v košili s kravatou láskyplně opravuje své auto, všichni se nakonec sejdou na okruhu na motokáře, protože touha po rychlosti a adrenalinu je jednoduše příliš lákavá.

Tehdejší motokáry přitom byly opravdu jen trubkovým rámem s koly, volantem, sedačkou a motorem. Gumové nárazníky jako dneska? Zapomeňte. Nasadit přilbu, brýle, rukavice, dopnout bundu ke krku a organizátor vás plácne po zádech, že je všechno v pohodě. Můžete upalovat na okruh.

A kdo by čekal, že motokárové závodění bylo v 60. letech doménou pouze tatíků se syny, jistá Wendy v pruhovaném svetru by vám nejspíš vytřela zrak. Týmového manažera jí dělá její manžel. Prostě „power-couple“ jako řemen! Tečkou na závěr je gentleman, který v obleku a s kloboukem na hlavě používá svou motokáru i přímo v provozu na silnici. Dokonce má k rámu připnutý deštník. Tak samozřejmě.