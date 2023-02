Znáte tyto Československé trenažery autoškoly? Začínaly jako trubka s volantem, teď je řídí počítač

Jak cvičili umění jízdy naši dědové a tátové? Podívejte se na úžasné retro stroje z historie řidičského výcviku!

Trénink dělá mistra – a to platí i o nácviku řízení motorového vozidla. V autoškolách tak vedle teorie a praxe narazíte i na vcelku sofistikované trenažéry s plnohodnotným kokpitem osobního vozu a několika LCD obrazovkami. Ale vždy tomu tak nebylo.

Po druhé světové válce byl řidičský výcvik v rukou soukromníků, po únoru 1948 byly tyto autoškoly zařazeny pod národní správu. Což začalo náramně – národní správce totiž zpronevěřil 1.500.000 Kčs (tehdy bral dělník průměrně 725 Kčs měsíčně) a uprchl s nimi do zahraničí. K zestátnění soukromých autoškol došlo skrze zákon 56/1950 Sbírky, nejprve pod Dobrovolným svazem lidového motorizmu, poté od roku 1953 v rámci Svazu pro spolupráci s armádou, tedy Svazarmu.

První osnova řidičských kurzů byla vydána v roce 1950, přičemž Ministerstvo dopravy předepisovalo praktický výcvik sedmkrát po 20 minutách, její další verze zaměřená na masovost a kvalitu v roce 1953 počítala s 21 jízdami po půl hodinách pro takzvané „amatéry,“ tedy soukromé řidiče a ne ty z povolání. Situace ohledně výcviku byla ale koncem 50. let bídná, i když počet absolventů postupně rostl: v roce 1954 jich bylo 48 tisíc, v roce 1959 130 tisíc.

Problémy jste v autoškolách našli úplně všude – od špatně placených instruktorů přes nedostatek vhodných prostor i pomůcek, dlouhé čekací doby a také malé množství výcvikových vozů, které padaly za oběť opotřebení, stáří a technickým problémům. Od roku 1960 musel každý uchazeč absolvovat dvacet půlhodinových jízd.

Trenažéry se údajně objevily již v 50. letech, ale ty nebyly standardizované. Jednou z prvních oficiálních pomůcek se stala cvičná stolice K 1, vyvinutá Františkem Králem. Do autoškol se dostávala v letech 1963 až 1965. V podstatě šlo o tyč s volantem a pedály, k nimž byly aspirujícímu řidiči promítány diapozitivy. Ke stolicím postupně přibývaly třeba blinkry, zvuky nebo zařízení pro nácvik chování v křižovatkách. Prvním modernějším a průmyslově vyráběným trenažérem byla učebna ART – 65, jejíž výroba probíhala v Automobilových opravárenských závodech (AOZ) Olomouc.

Měla pět kabin, v nichž žáci cvičili v kokpitu Škody Octavia za pomoci stínové projekce. Kabině nechyběly všechny skutečné ovládací prvky, jejichž použití bylo reflektováno na palubní desce – blinkry blikaly, rychloměr ukazoval rychlost a tak dále. Šlo o poměrně sofistikované zařízení, u nějž bylo možné například simulovat zvuk, nastavit jej pro studený nebo teplý start a také sledovat žáky skrze řídicí pult. Velkou výhodou byl takzvaný „Registrátor pro pořizování grafického záznamu“ jízdy, díky němuž mohl instruktor analyzovat chování žáka a například ho upozornit na chyby.

Dalším stupněm byly učebny AT – 70 a AT – 75 s kabinami Škody 1000 MB a Škody 100. U nich již bylo možné díky elektronice s plošnými spoji regulovat odpor ovládacích prvků a trénovat couvání díky otočné kabině. Byla zde také širokoúhlá filmová projekce. Následovaly modernější typy AT – 80 (Škoda 105/120) a AT – 90 (Škoda Favorit), začátkem 90. let pak převzala výrobu trenažérů firma JKZ s.r.o. s modely AT – 97 a několika verzemi AT- 99 po vzoru Felicie. V současné době se můžete setkat s trenažéry AT- 208 VRT v modernějších generacích, osazenými počítačovou 3D grafikou s třemi LCD panely.