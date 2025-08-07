Upravený kousek s názvem BADD GT přeplňují dvě turbodmychadla, prošel bezpočtem vylepšení, umí jezdit na E85 má čtyři vysoko čnící výfuky a také brzdné padáky. Zdroj: Johnny Bohmer Proving Grounds

Znáte nejrychlejší silniční auto světa? Jede přes 500 km/h a nyní chce další rekord

Richard Herbich
7. srpna 2025

Brutálně upravený, neskutečně silný a plameny plivající Ford GT si brousí zuby na novou metu.

Rekordman Johnny Bohmer z West Palm Beach na Floridě již téměř dvacet let upravuje a vylepšuje svůj Ford GT. Vůz v jeho sériové podobě pohání kompresorový osmiválec o objemu 5,4 litru s výkonem 410 kW, maximální rychlost činí 330 km/h. Upravený kousek s názvem BADD GT přeplňují dvě turbodmychadla, prošel bezpočtem vylepšení, umí jezdit na E85 má čtyři vysoko čnící výfuky a také brzdné padáky. Výkon činí přes 2000 kW – a je registrován k silničnímu provozu, majitel s ním běžně jezdí.

Na rozdíl od jiných rychlostních speciálů nejde o nějakou vykuchanou schránku, auto má dokonce i rádio se subwooferem, klimatizaci a držáky nápojů. Bohmer se s ním před třemi lety na dráze Kennedyho vesmírného střediska rozjel na 500,1 km/h a stanovil tak světový rychlostní rekord pro silniční vozidla.

Práce tím ale neskončila, nyní si brousí zuby na tempo 530 km/h. Nyní probíhají přípravy, optimalizace a další vylepšení, které umožní posunout laťku možného zase o kousek dále. K pokusu o nový rekord má dojít v příštím roce.

