Známý britský moderátor se vrací na televizní obrazovky. První ukázka je bomba!

Charismatický britský moderátor a bývalý automobilový závodník Tiff Needell byl v loňském roce vyhozen z televizního pořadu Fifth Gear, který byl na počátku tisíciletí konkurentem novodobého Top Gearu. Málokdo pak ví, že Tiff Needell a moderátoři Top Gearu byli ve skutečnosti velcí přátelé. To ale jen tak pro zajímavost.

Tiff však po vyhoštění z Fifth Gearu do moderátorského důchodu neodešel. Již delší dobu totiž provozuje svůj vlastní projekt, kterým je youtubový kanál Lovecars. Nejde o nic neobvyklého. Třeba i Henry Catchpole, nezávislý novinář a pravidelný přispěvatel do časopisu Evo, má svůj vlastní kanál Carfection, který v posledních letech rapidně narostl.

Nyní přišlo oznámení, že kanál Lovecars míří na televizní obrazovky. Vysílat jej bude stanice ITV a první epizoda odstartuje 12. listopadu ve 20:00. Již z první ukázky je vidět, že diváci dostanou vtipnou show plnou efektních záběrů, kde uvidí ty nejzajímavější automobily na světě. Hlavním tahounem tady ale samozřejmě bude Needell a jeho zkušenosti za volantem.

Druhým moderátorem pořadu bude Paul Woodman, který je taktéž autorem kanálu Lovecars. Jako další se objeví celá řada pravidelných hostujících moderátorů. Pilotní sezona bude mít šest hodinových dílů. Sledovat ji můžete online na stránkách televizní stanice. Bohužel jim teď ale trochu zlobí registrace. Snad to do premiéry opraví.