Známý americký úpravce to zkusí s elektromobily. Pro start si lépe vybrat nemohl

Texaského úpravce Hennessey Performance Engineering snad netřeba představovat. V jeho portfoliu najdete jedny z nejsilnějších aut na světě. Tisíc koní je pro tyhle machry tak akorát. Na silnici se je pak snaží držet lepšími pneumatikami a upraveným podvozkem. Království koní teď přijalo novou výzvu a vstupuje do nové éry.

Hennessey Performance Engineering se pokusí svůj talent vložit do světa elektromobilů. Za 28 let existence této společnosti je to vůbec poprvé. Vyvoleným se stane nové Porsche Taycan, první elektromobil stuttgartské sportovní automobilky.

Majitel společnosti John Hennessey prozradil, že plánují něco takového udělat již delší dobu. „Máme pocit, že Porsche Taycan je tou správnou platformou, na které chceme postavit svůj první elektromobil.“ Nezdá se ale, že by to chtěl nějak přehánět. Zpočátku se zaměří na jiná kola, úpravu interiéru a agresivnější vzhled.

Až poté se podívá na to, jak by si mohl pohrát s výkonem. Nic konkrétního o dynamice vám tak říct nemůžeme. John pouze prozradil, že to auto prostě udělá „rychlejší a víc cool“. První upravené kousky budou k mání hned po uvedení Taycanu na americkém trhu v roce 2020.

Galerie doplněna o standardní Porsche Taycan.