Známe nejčastěji vyhledávané supersporty. Tři už se nevyrábí, mezi značkami vede Lamborghini

Portál Confused.com analyzoval data vyhledávače Googlu, aby zjistil, které sportovní vozy a značky jsou nejvyhledávanější za uplynulý rok.

Obliba sportovních vozů jde napříč všemi věkovými kategoriemi, ale jen hrstka vyvolených si je může skutečně koupit. Statistika nejprodávanějších exotických aut je jistě zajímavá, ale odráží vkus relativně malé skupiny lidí. Portál Confused.com se proto rozhodl oblast rozšířit a zveřejnil statistiku nejvyhledávanějších sporťáků na Googlu za posledních 12 měsíců. Tady fanoušky nic neomezuje, snad jen připojení k internetu.

Na prvním místě je Audi R8 s 22,53 miliony zadání. To je překvapivé, jelikož existuje celá řada mnohem zajímavějších konkurentů. Na druhou stranu to dokazuje um značky, že dokáže udržet atraktivitu modelu vyráběného od roku 2006. Možná je to také tím, že se jeho čas krátí.

Druhé místo ulovilo Lamborghini Urus s 20,06 miliony vyhledáváními. Důvod? Jediné SUV s býkem na přídi je nejprodávanějším modelem a v posledních týdnech se hodně mluvilo o jeho modernizaci. Také si jej vybrala řada úpravců jako základ nových projektů.

Lamborghini se obecně těší velké oblibě, když získalo i osmé místo s Avantadorem (11,5 mil. vyhledání). Do první desítky se vešel i Huracán (8,4 mil. vyhledání). Ten si získal pozornost zprávou o terénní verzi, která zároveň bude jedna z posledních.

Nejvyhledávanější sportovní vozy na googlu za měsíc Pozice Model Počet vyhledání 1 Audi R8 22.530.000 2 Lamborghini Urus 20.060.000 3 BMW i8 18.430.000 4 Toyota Supra 17.260.000 5 Ford Mustang 16.650.000 6 Nissan GTR 15.540.000 7 Porsche 911 15.480.000 8 Lamborghini Aventador 11.555.000 9 Bugatti Chiron 10.981.000 10 Lamborghini Huracán 8.403.000

Trojici nejlepších uzavírá BMW i8 (18,43 mil. vyhledání), překonalo tak Toyotu Supra (17,26 mil. vyhledání) a v první pětici i Ford Mustang (16,65 mil. vyhledání). Do top desítky se ještě probojoval Nissan GTR (15,54 mil. vyhledání), Porsche 911 (15,48 mil. vyhledání) a Bugatti Chiron (10,98 mil. vyhledání).

Kromě nejpočetnějšího zastoupení si Lamborghini odnáší prvenství jako nejčastěji zadávaná značka s 58.155.700 vyhledáními. Tím zanechalo konkurenci v podobě druhého BMW s 26.753.000 vyhledáváními a Ferrari s 25.352.990 ročními vyhledáváními na Googlu daleko za sebou. Jinak pořadí reflektuje automobilky z tabulky výše, ale pyšný může být i McLaren s 21.766.800 zadáními.