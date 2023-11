Známe finalisty evropského Auta roku! Konkurence je silná, poprvé v ní uspělo auto z Číny

Finále evropského Auta roku 2024 bude o elektromobilech, i když někteří uchazeči nabízejí i spalovací motor. Ale to je jedno, stejně bude všechny zajímat, jak si povede reprezentant z Číny.

Již 55 let se každoročně schází motorističtí odborníci, aby veřejnosti sdělili, které evropské auto je ze všech nejlepší. Anketa evropského Auta roku COTY běží nepřetržitě od roku 1968 a rozhodně není jen o jednom vítězi.

Ukazuje průběžný vývoj automobilového průmyslu i nové trendy. Minulý čtvrtek obdržela 55členná porota z 22 zemí seznam nominovaných vozů, z nichž každý vybral sedm nejlepších automobilů. Klíčovou událostí pro posuzování byly testovací jízdy v Dánsku. Prostým součtem hlasů vzešlo sedm následujících finalistů.

Podle abecedy je první na seznamu BMW řady 5. To není překvapením. BMW si na pětce dalo mimořádně záležet a napěchovalo jí všemi vychytávkami, které mělo po ruce. V mnoha ohledech jíž není nutné sahat po dražší řadě 7. Navíc je manažerský sedan dostupný i v plně elektrické verzi.

Hodně diskutovaný je Byd Seal, první čínský automobil, který to v COTY dotáhl do finále. Na testovacím dnu porota chválila jízdní vlastnosti, reálný dlouhý dojezd, kvalitní dílenské zpracování i technickou vyspělost. Ukazuje to, že čínské automobily již dosahují evropské úrovně a jsou plnohodnotnými konkurenty domácích značek. Byd je navíc silný hráč. Letos pokořil Teslu a stal se největším prodejcem elektromobilů na světe. Dokonce si vyrábí vlastní baterie i polovodiče a je tak z velké části soběstačný a nezávislý.

Kia EV9 je největším elektromobilem korejské značky v oblíbeném SUV segmentu. Jako první vůz značky nabídne automatickou autorizaci při nabíjení, protože čipy jsou přežitek. Jako jednu z mála svého druhu ji lze objednat se třemi řadami sedadel a její dojezd je po homologaci větší, než se předpokládalo.

Peugeot 3008 je asi nejdůležitější novinkou francouzské značky. Zcela pozměněný model má poprvé karoserii typu SUV-kupé a technicky nejvyspělejší podobu interiéru v duchu i-cockpit. Ač má v Evropě primární roli hrát elektrická verze, na méně elektrifikovaných trzích, včetně České republiky, bude dostupný i se spalovacím motorem.

Obdobně důležitý je pro Renault nový Scenic. Ten se ze segmentu MPV vydal mezi SUV. Koupíte ho jen jako elektromobil. Jako rodinný kočár má vysokou úroveň digitalizace i praktičnosti. Vždyť po celém voze najdeme úložné prostory o objemu 38,7 litrů a do kufru se vejde dalších 545, respektive 1670 litrů. Cestám na dlouhé vzdálenosti odpovídá dojezd 87kWh akumulátoru 620 km.

Druhá generace Toyoty C-HR se dodává jako full-hybrid a dorazí i jako plug-in hybrid. I když zatím není u dealerů, lidé berou prodejce útokem a podepisují objednávky. Zajímavostí je vysoký poměr soukromé klientely. Lokální výroba v Turecku slibuje včasné dodávky. C-HR na první pohled láká povedeným designem, interiér je kvalitně udělaný, ale především se s ní skvěle jezdí.

Podobně atakují zájemci prodejce Volva s modelem EX30, nejmenším elektrickým SUV značky. Kvůli tomu muselo Volvo posílit čínskou výrobu dodatečnou produkcí v Belgii. Kromě toho je také nejrychlejší. Jeho dvojice elektromotorů s celkovým výkonem 315 kW ho vystřelí na stovku za 3,6 sekundy.

Kdo nakonec anketu vyhraje, se dozvíme 26. února 2024, tedy v předvečer otevření autosalonu v Ženevě. Tomu ale ještě bude předcházet druhý testovací den na trati CERAM v Mortefontaine u Paříže.