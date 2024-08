Znak na blatníku 32 tisíc, výfuky za sto dvacet: Našli jsme ceník Ferrari 360 Modena z roku 2004

Staré ceníky jsou k zamyšlení. Co nám prozradil ten s nástupcem Ferrari F355?

Ferrari 360 Modena bylo nástupcem modelu F355. Uprostřed byl uložený 3,6litrový osmiválec F131, který produkoval výkon 294 kW (400 koní) a vůz se dodával s manuální i automatickou převodovkou s řazením pádly pod volantem. Ale kolik tohle auto vlastně tehdy stálo a jak to bylo s příplatky? Máme k dispozici ceník z roku 2004, tak se na to můžeme podívat.

Ferrari 360 Modena vyšlo na 133.400 eur s manuální převodovkou a na 141.700 eur s převodovkou F1. Jen připomínáme, že kurz eura byl v roce 2004 31,9 Kč, což dělá nějakých 4.255.460 Kč za manuál. Verze Spider vyšla na 152.000 eur s manuálem a 160.300 eur s automatem. Vrcholná a vybroušená varianta Challenge Stradale, která se představila v roce 2003, stála už celkem tučných 171.200 eur, což je 5.461.280 Kč.

Podíváme-li se na inflační kalkulačku, vyšlo by v roce 2023 Ferrari 360 Modena s manuálem na 7.913.665 Kč, což by tak nějak odpovídalo i cenám dnešního zástupce v této kategorii - 296 GTB. Mnohem lepším ukazatelem nám může být ceník českého zastoupení BMW, který jsme také vyštrachali z roku 2004. Tehdejší M3 byla ještě v generace E46 a s manuální převodovkou vyšla na 1.889.400 Kč, což by dnes bylo 3,5 milionu. Současná M3 Competition vyjde na 2,5 milionu.

Ale jak to bylo s příplatky? Seznam příplatkové výbavy Ferrari 360 byl dlouhý a samozřejmě ne úplně levný. Níže v tabulce najdete některé vybrané příplatky z ceníku. Dnes je možné koupit ojeté Ferrari 360 Modena i za osmdesát tisíc eur, ale jsou to kousky s automatem. Manuální převodovka v dobrém stavu je od sta tisíc eur nahoru. Možná ale můžete mít štěstí na levnější kousek.