Značkový prodej ojetin u Škody slaví 15 let. Dodnes našlo majitele přes půl milionu vozů

Mladoboleslavská Škoda si letos v Česku připomíná 15 let od spuštění certifikovaného prodeje ojetých vozů pod službou Škoda Plus. V podstatě značkový bazar škodovek se dnes řadí k největším prodejcům ojetých vozů v ČR, přičemž hranici 50 tisíc dodaných vozů ročně poprvé přesáhl v roce už 2017. V autorizované síti se navíc příhodně k tomuto výročí už prodalo celkem 550.000 vozů.

V programu započatém v roce 2009 automobilka nadále klade důraz na kvalitu vozů. Škoda Plus tak nabízí výhradně automobily s plnou servisní historií, k nimž zákazníci dostanou certifikát potvrzující původ i stav vozu. K ověřeným ojetinám pak Škoda nabízí také své vlastní financování i pojištění, pořízení roční či dvouleté záruky nebo předplacený servis. Naprostá většina vozů má navíc český původ.

K prodeji ojetin chtěla Škoda od začátku přistupovat obdobným způsobem, jako to dělá v případě prodeje nových vozů. Specifika a standardy, které se v podstatě neliší od normálního prodeje v autosalonech, tak mají nejen prodejní plochy a vybavení u autorizovaných prodejců, ale také samotný vyškolený personál.

Za první tři čtvrtletí letošního roku má Škoda Plus na kontě 41.072 prodaných vozů, což je o 9,7 % více než za stejné období loňského roku. Z tohoto počtu připadá 25,3 % na takzvané „Roční vozy“ (limit 18 měsíců od 1. registrace a 30.000 najetých kilometrů), 39,9 % na „Vyzkoušené vozy“ (do 5 let stáří) a zbývajících 34,8 % na ojeté vozy starší 5 let.

Milníkem, tedy 550.000. prodaným vozem, byla rok stará Škoda Karoq Sportline, která k nové rodině zamířila od autorizovaného prodejce Autostyl Trutnov. Titul bestselleru si nicméně také u Škody Plus letos drží ojetiny Octavie (22,9 %), kterou následují Fabie (16,4 %) a Scaly (15,6 %). Průměrný věk vozů činí 4 roky, průměrná cena pak 483.849 Kč a počet najetých kilometrů 65.763. Celkem nabízí Škoda své certifikované ojetiny u více než 150 prodejců po celém Česku.