Značka Smart ožívá s městským crossoverem. Má smělé plány pro Evropu a Čínu

Nejnovější počin restrukturalizované značky Smart jsme poprvé viděli na loňském autosalonu v Mnichově. Zde představila koncept městského crossoveru, který na trh přijde ještě letos.

O značce Smart jsme již dlouhou dobu neslyšeli. V poslední době prošla významnou restrukturalizací. Nyní patří rovnými díly mezi Mercedes-Benz a Geely. První plody spolupráce v podobě Smart Concept #1 jsme si mohli prohlédnout na loňském mezinárodním autosalonu v Mnichově.

Nyní Smart ukázal první snímky produkční verze, která je ve finální fázi testování zahalena kamufláží. Ve srovnání s konceptem má předprodukční verze menší centrální otvor pro přívod vzduchu a přibyly malé výkroje po stranách. Také zadní spoiler víka zavazadelníku je mnohem decentnější. Výsledkem práce na aerodynamice je koeficient odporu vzduchu pouhých 0,29. K tomu významně přispěly aktivní klapky v masce a zapuštěné kliky dveří s vyhříváním, takže nezamrznou ani v zimním období.

Automobilka není příliš sdílná v dalších detailech. Smart #1 má prakticky stejné proporce jako koncept, který je 4,29 metru dlouhý, takže na trhu se zařadí mezi konkurenty jako Mini Countryman, který je přibližně o 3 cm delší.

Na koncept jsme odkázáni, i co se týče interiéru. Ten byl pojat v silně minimalistickém stylu, který se aktuálně vrací do moderny. Integrace digitálního přístrojového panelu by pomohla udržet hladce nízkou linii palubní desky. Vedle standardně tvarovaného volantu tu najdeme ještě 12,8" velkou dotykovou obrazovku. Bílý interiér s leštěnými dekory ve zlatavém odstínu se sériové podoby pravděpodobně nedočká. Takové provedení by nebylo příliš praktické.

Tiskové zprávy jsou rovněž prosté jakýchkoliv detailů o pohonném ústrojí. Víme jen, že se bude jednat o ryzí elektromobil postavený na značkou nově vyvinuté 800voltové platformě. Ta by měla pojmout až tři elektromotory a bateriový set dostatečně výkonný pro dojezd 692 kilometrů ve starším režimu NEDC.

Označení #1 není náhodné. Tento symbol se v moderním světě a digitalizace používá pro „žhavá“ témata a značka tím chce vyjádřit ambiciózní plány pro následující roky. Jako první bychom se měli dočkat nového crossoveru. Zajímavé je, že Smart nemíří na americký trh. Místo toho se přednostně zaměří na Evropu a Čínu.