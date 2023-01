Značka MG v Česku uvede nové levné SUV s konvenčním motorem. A pak spustí elektrickou ofenzivu

Značka MG v příštím roce oslaví sto let existence. Dnes se pod hlavičkou čínské společnosti SAIC Motor zaměřuje na cenově dostupná auta, brzy však u nás vyrazí bojovat i na pole elektromobility.

Značka MG na našem trhu působila už v 90. letech minulého století, nedávno jsme tak byli svědky velkého návratu. Společnost AutoBinck loni v červnu v Česku oficiálně spustila prodej SUV modelů ZS a EHS, které se v mnoha ohledech vyrovnají zavedené evropské a asijské konkurenci, navíc za velmi příjemné peníze. A na to zákazníci slyší. Důkazem budiž fakt, že za půl roku od vstupu na trh u nás značka eviduje zhruba 1000 objednávek.

Vůbec nejlevnější MG ZS s atmosférickým motorem 1.5 DVVT/78 kW stojí 424.940 Kč. Ve výbavě nechybí Bi-LED světlomety, zadní parkovací senzory, digitální klimatizace, audio s 10,1palcovým displejem a navigací, 17palcová litá kola či konektivita Apple CarPlay a Android Auto. Do půl milionu se vejdete i s turbomotorem 1.0 TGI/82 kW, nejvyšší výbava Exclusive vyjde na 529.940 Kč. Dodejme, že se jedná o konkurenta Škody Kamiq či Opelu Crossland, jejichž ceny se mohou vyšplhat mnohem výše.

Neméně dobře vybavený je i větší model EHS se 190kW plug-in hybridním ústrojím kombinujícím čtyřválec 1.5 TGI s elektromotorem a 10stupňovým automatem. Začíná na 887.940 Kč, nejvyšší výbava Exclusive stojí 978.940 Kč. V těchto dnech MG chystá premiéru modelu HS s konvenšním pohonem, zastoupeným přeplňovanou benzinovou patnáctistovkou TGI o výkonu 119 kW v 5500 otáčkách a točivém momentu 250 N.m v rozmezí 1500 – 4400 otáček.

České ceny nového MG HS nebyly v době zpracování tohoto článku k dispozici, nabídka by však měla zahrnovat nejméně čtyři výbavy, přičemž u tří by mělo být na výběr mezi manuální šestistupňovou a dvouspojkovou sedmistupňovou převodovkou. Ve hře je i výbavový stupeň zaměřený na co nejnižší pořizovací náklady. MG už nyní slibuje prémiovou kvalitu a záruku na 7 let/150.000 ujetých kilometrů.

Příchod cenově dostupného konvečně poháněného SUV velikosti Škody Karoq či Hyundaie Tucson je jenom část věcí, kterými se letos bude české zastoupení značky MG zabývat. Přelom dubna a května se totiž ponese ve znamení uvedení elektrických modelů MG 4 (výkon až 150 kW a dojezd až 450 km) a MG 5 (výkon 115 kW a dojezd až 402 km), o nichž jsme se podrobněji rozepsali již dříve. Zatímco první zmíněný model je kompaktní hatchback konkurující třeba Volkswagnu ID.3, model MG 5 je unikátní kompaktní elektrické kombi bez přímé konkurence.

V roce 2023 chce MG překonat hranici 3000 prodaných vozů (z toho 2000 v Česku a 1000 na Slovensku) a přesáhnout 1% tržní podíl. Stávajících 19 prodejních míst v Česku má v plánu rozšířit na 29 a síť na Slovensku by se měla rozrůst ze 7 na 12 dealerů.

