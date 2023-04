Značka MG v Česku letí vzhůru a ukázala nový sporťák! Zájemci se mohou s rezervacemi přetrhnout

MG se nachází těsně před dokončením dvousedadlového roadsteru moderní doby. Již teď je jasné, že o zájem nebude mít nouzi.

Značka MG se na českém trhu dobře zabydlela. Její modely dominují především cenovou dostupností, s čímž jsou spojené určité kompromisy, ale ve výsledku za své peníze dostanete schopné a solidně vybavené auto. Nyní značka plánuje pro čínský trh nový model, který by mohl klidně poslat i Evropanům.

Konečně se MG dostalo k tomu, pro co si jej tak dobře pamatujeme – dvousedadlový roadster. Tento pochopitelně nemá s předchozí produkcí vůbec nic společného, ale to ve výsledku nevadí. Záměr sportovně laděného vozu s názvem Cyberster naznačila automobilka už v roce 2021, ale až nyní se dostává do finální fáze, což prozradily fotografie podané na čínském Ministerstvu průmyslu a informačních technologií. Závěrečná část vývoje je dobrou zprávou pro 5000 nedočkavců, kteří před cca dvěma lety zaplatili rezervační poplatek v přepočtu 3300 korun.

Spolu s obrázky unikly na veřejnost také četné technické detaily. Díky tomu víme, že elektromotor na přední nápravě poskytne 100 koní a zadní jej doplní dalšími 215 koňskými silami. Maximální výkony elektromotorů jsou 200 a 335 koní. Nejvyšší rychlost je omezena na 200 km/h. To jsou slibné hodnoty i při hmotnosti 1985 kg. Pravdou zůstává, že konvenční roadstery jsou minimálně o třetinu lehčí. Cyberster ale není žádný drobeček. Na délku měří 4535 mm s rozvorem 2 690 mm. Široký je 1913 mm a na výšku naměříme 1329 mm.

Podobně jako kdysi MG F má i Cyberster uhlazené linie a působí elegantním dojmem. Příjemným kontrastem je ostřeji řezaná spodní část předního nárazníku a futuristicky klenuté zadní svítilny spolu s rozměrným difuzorem. Z podkladů je patrné, že se Cyberster bude prodávat minimálně v červené a černé barvě, přičemž stejné možnosti budou i pro plátěnou střechu. Zákazníci budou mít na výběr ze dvou sad kol a návrhy obsahují i různá provedení loga na přídi.