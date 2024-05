Značka DS skládá poklonu slavnému francouzskému spisovateli. Jeho nejslavnější knihu jsme asi četli všichni

V letošním roce si literární svět připomíná 80. výročí smrti spisovatele Antoina de Saint Exupéryho. Ten se narodil v roce 1900 v Lyonu, od mládí psal básně a rád sledoval první průkopníky letectví s jejich stroji. K letectvu na vlastní žádost nastoupil v roce 1921 v rámci povinné vojenské služby, později získal diplom vojenského i civilního pilota. Jeho prvním známým dílem byla povídka Letec z roku 1926, později pokračoval knihou Kurýr na jih, v níž zužitkoval své zkušenosti pilota na poštovní lince Toulouse - Dakar.

Dále následovala díla Noční let, Země lidí, Válečný pilot a konečně Malý princ z roku 1943, do napadení Francie nacistickým Německem se stačil stát Rytířem Čestné legie, působit jako reportér v Sovětském svazu nebo Španělsku a také se pokusil o přelet mezi New Yorkem a Ohňovou zemí, při čemž havaroval v Guatemale a byl vážně zraněn.

Do druhé světové války se i přes nesouhlas lékařů a vyšší věk zapojil nejprve během německé invaze na dvoumotorovém Blochu MB.174, po pádu Francie a 27 měsících v USA se pak vydal do Alžírska se Vzdušnými silami svobodné Francie a opět létal díky výjimce, kterou mu navzdory věku udělil generál Eisenhower.

Zemřel během mise, na níž odstartoval z Korsiky 31. července 1944 v průzkumné neozbrojené průzkumné variantě letounu Lockheed P-38, trosky letounu byly nalezeny ve Středozemním moři v roce 2000 – dodnes se spekuluje, zda za tím stojí technická závada, zdravotní indispozice nebo sestřelení pilotem Luftwaffe Horstem Rippertem.

Francouzské DS nyní představuje speciální verze modelů 3, 4 a 7, jimiž uctí tohoto výjimečného muže. DS 3 dostává interiér z výbavy Opera s hnědou kůží Nappa, speciálním obložením palubní desky i výplní dveří a barevným prošíváním plus krytem airbagů. Podsvícení dveří zobrazuje citát z knihy Malý princ a také Exupéryho malůvku.

Model DS 4 je vyveden v podobném stylu s dvojitým prošíváním Criollo a Terre de Cassel, inspirován je knihou Kurýr na jih, a DS 7 pak má za vzor posmrtně vydané dílo Citadela. Všechny vozy dostávají speciální modře perleťové lakování se zlatavými vločkami á la hvězdy, inspirované knihou Noční let. Kolekci modelů DS Antoine de Saint Exupéry pak dále pojí speciální prahy a prošívání připomínající kondenzační čáry letadel.