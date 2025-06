Značka Alpine oslavila 70 let grandiózním srazem. Sjelo se zde na 1700 krásných aut

Třídenní oslava narozenin Alpine je u konce, automobilka na ní uvítala své fanoušky, závodní jezdce a představila také poslední novinky. Nejnovější model A390, který jen o pár dní dříve odhalil pilot stáje Alpine Pierre Gasly společně s ambasadorem značky Zinedinem Zidanem, se zde ukázal veřejnosti společně s konceptem Alpenglow Hy6, který si protáhl svůj vodíkový spalovací motor v centru města.

K vidění byly také modely A290, A110 R 70, A110 GTS a A110 R Ultime. Akci zakončila spanilá jízda sedmi set vozidel Alpine na bývalém okruhu Dieppe/St-Aubin. „Oslava 70. výročí založení společnosti Alpine zde v Dieppe, kde to všechno začalo, dává tomuto výročí zvláštní význam. Toto setkání ilustruje vášeň pro společnost Alpine a výjimečné pouto mezi jedinečným dědictvím, které pokračuje dnes a hledí do budoucnosti. Model A390 je toho vhodným příkladem: hledí do budoucnosti a je poháněn 70 lety vášně a odvahy,“ řekl ke srazu Philippe Krief, generální ředitel společnosti Alpine.

Zdroj: Alpine | Zdroj videa: Alpine