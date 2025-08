Značce Aston Martin se podle všeho příliš nedaří. Prodává část sebe a podíl v týmu F1

Aston Martin se nachází ve finančních problémech. Závěr letošního roku se očekává buď v černých, nebo dokonce v červených číslech. Nezdar je patrný z burzovních výsledků. Když Aston Martin vstoupil na burzu v říjnu 2018, prodával akcie v přepočtu za tehdejších 560 Kč. Nyní se akcie obchodují za přibližně 20 Kč. Kvůli tomu se snížila hodnota automobilky ze 125,15 na 21,41 miliardy korun.

Prvním opatřením, jak situaci ustát, je odprodej další části automobilky investiční společnosti Yaw Tree Investments, specialistovi na britský trh s nemovitostmi. Tím se její podíl na automobilce zvýší z 27,67 na 33 %. Dalším sanačním krokem je prodej podílu v závodním týmu Aston Martin Aramco Formula One Team ve výši 4,6 %, představujícího přibližně 3,43 miliardy korun. Historie tohoto týmu sahá do roku 1991, kdy začal jako Jordan Grand Prix.

V roce 2006 ho koupila společnost Midland Group a získal nový název Midland F1 Racing. Následující rok tým koupil nizozemský výrobce sportovních vozů Spyker (Spyker F1). V roce 2008 jej koupil indický podnikatel Vijay Mallya a přejmenoval ho na Force India. V létě 2018 tým převzalo konsorcium vedené Lawrencem Strollem a pokračoval pod názvem Racing Point Force India. Od roku 2019 se název zkrátil na Racing Point F1 Team. Od roku 2021 v názvu týmu figuruje i Aston Martin, poté co do značky Stroll investoval značné finanční prostředky – nejen v rámci pokusu oživit značku Lagonda. Navzdory změnám ve vlastnické struktuře zůstane jméno automobilky v názvu zachováno.

Aston Martin současně pracuje na rozsáhlé vnitřní restrukturalizaci a vzhledem k novým vlastnickým poměrům se podle Orwy Mohamade, analytika společnosti Third Bridge, nevylučuje ani přechod do soukromých rukou. I to by přispělo ke zjednodušení organizační struktury a úspoře nákladů. Aston Martin nyní čekají krušné časy, protože změny se na burze projeví až s minimálně dvouletou prodlevou.

Zdroj: Aston Martin, Motor1 | Zdroj videa: Aston Martin