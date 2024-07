Z montovny džípů a náklaďáků k moderní automobilce: SsangYong slaví 70 let!

Automobilka SsangYong byla založena v roce 1954 jako Ha Dong-Hwan Motor Workshop (HDH) v Soulu. Společnost se v počátcích svého působení zaměřila na výrobu nákladních vozů, autobusů a speciálních vozidel, přičemž montovala také vozy Jeep pro americkou armádu během korejské války, která skončila teprve rok před založením. Tento počáteční úspěch vedl k dalšímu rozvoji firmy, která v roce 1962 založila společnost Dongbang Motor Co. a v roce 1963 se sloučila s firmou Ha Dong-Hwan Motor Co., Ltd. Složité? Bude ještě více.

Během 60. let společnost pokračovala v expanzi, včetně exportu prvního autobusu s motorem vzadu do Bruneje v roce 1966 a spolupráce s nyní již neexistující korejskou značkou Shinjin Motor v roce 1967. V roce 1969 společnost vyrobila první civilní Jeep pro korejský trh. V roce 1977 došlo k přejmenování společnosti na Dong-A Motor Co., Ltd. V roce 1983 společnost přijala název Korando pro své vozy Jeep. Ten mimochodem znamená "Korea Can Do," tedy zhruba že „Korea umí“. Po finančních problémech v roce 1984 převzala Dong-A Motor Co. majetek společnosti Geohwa. V roce 1986 byla Dong-A Motor Co. přejmenována na SsangYong Motor po akvizici skupinou SsangYong.

V roce 1991 SsangYong navázal technologické partnerství s Daimler-Benz, což vedlo k výrobě řady modelů. Například Musso první generace se vyrábělo v letech 1993 až 2005 a původně se prodávalo a servisovalo v prodejní síti Mercedesu, dále pak s motorem Mercedesu vzniklo Korando druhé generace nebo třeba model SsangYong Chairman G, což byl upravený Benz W124 vyráběný v letech 1997 až 2011, tedy po ukončení výroby německého originálu.

V roce 1997 koupila majoritní podíl v SsangYongu společnost Daewoo Motors, ale kvůli finančním potížím jej v roce 2000 prodala. V roce 2004 pak získala majoritní podíl čínská společnost SAIC, která se snažila modernizovat nabídku a snížit náklady, což vedlo k protestům zaměstnanců a finančním problémům během globální finanční krize v roce 2008. V roce 2009 vstoupila společnost do nucené správy.

V roce 2011 koupila SsangYong indická společnost Mahindra & Mahindra, která se snažila využít technologické znalosti SsangYongu k rozšíření své nabídky SUV. Přestože se podařilo uvést na trh několik relativně úspěšných modelů, SsangYong nadále čelil finančním problémům.

V roce 2021 byla značka SsangYong Motors znovu na pokraji bankrotu a získala ji jihokorejská skupina KG Group, která značku rebrandovala na KG Mobility (KGM) – u nás je však stále její nabídka v prodeji se svým původním názvem, který znamená „dvojitý drak.“ V České republice byly její vozy dostupné v 90. letech, později pak od roku 2004, dále v roce 2011 například s dosti fádním Korandem třetí generace a nejnověji od roku 2019, kdy uvedla na český trh SUV Tivoli, XLV a Rexton pod výhradním dovozcem, maďarskou společností Wallis Automotive Europe. Do budoucna chystá novinky ve spolupráci s čínským BYD s využitím jeho elektrických platforem.