Tuto neděli nás čeká změna času ze zimního na letní. V neděli 29. března se ve dvě hodiny ráno ručička posune na trojku. Na neděli tak budeme spát o hodinu méně a večer zapadne slunce až před osmou hodinou. Tato pravidelná změna času má neblahý účinek na psychiku a zdraví lidí.

Platforma VIZE 0 tak upozorňuje řidiče na spánkovou deprivaci, ke které může v návaznosti na zkrácenou noc dojít. To, co totiž na první poslech zní jako malichernost, se projevuje na děsivých statistikách. Odborníci z americké University of Colorado spočítali, že během dvou týdnů od změny času, stoupá výskyt smrtelných dopravních nehod o šest procent.

Nejkritičtější je pak pondělí po víkendu, kdy počet dopravních nehod může stoupnout až o sedmnáct procent. „Řidiči mohou mít problém s vnímáním a vyhodnocováním potenciálně nebezpečných situací a také jejich reakce nemusí být dostatečně rychlé. Skokové zkrácení doby spánku o jednu hodinu narušuje jeho kvalitu, což s sebou následně nese problémy s nedostatečnou mírou pozornosti za volantem,“ vysvětluje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Problémy se změnou času se týkají i českých řidičů. „V pondělí prvního dubna 2019 to bylo o cca 11 % více škod, ale úterý, středa a čtvrtek po změně času přinesly dokonce více než 20% nárůst škod oproti době před změnou času,“ upozorňuje na kritické dny Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa. Ke kritickým skupinám patří mladí řidiči do 25 let, senioři a lidé pracující na směny.

„Je tedy dobré se před jízdou dospat, udělat si dostatečnou časovou rezervu, během cesty dělat pauzy a cestu také plánovat. Měli bychom mít alternativy v případě nehody nebo kolon na naší trase. V pauzách pomáhá projít se kolem auta nebo protáhnout, dát si kávu a především hodně pít pramenitou vodu. Dehydratace totiž také velmi negativně ovlivňuje řidičovy schopnosti i agresivitu. Známé rady à la otevřené okénko nebo nahlas puštěné rádio či konzumace decilitrů kávy fungují jen krátce a jsou vhodné spíše na probrání řidiče před cílem cesty pro bezpečné dojetí,“ uzavírá Budský.

Platí tedy to samé, co jsme vám psali v článku o mikrospánku. Pokud se tak po nedělní změně času budete cítit rozhození, jděte si lehnout o něco dříve. A buďte ostražití, protože ne všichni berou na rizika spojená se změnou času zřetel.