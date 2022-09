Z lásky k zvířatům a kvůli emisím: BMW a Mini nabídnou příští rok čistě veganské interiéry

Poptávka po materiálech vyrobených bez živočišných surovin prý stále roste. Nyní už jsou tak pokročilé, že se hodí i na volanty.

Čalounění, obložení a další prvky podobného střihu musí v autech splňovat velmi náročné požadavky: Vypadat dobře, být příjemné na dotek, odolat opotřebení nebo třeba lidskému potu. Značky BMW a Mini již nějakou dobu snižují množství materiálů se stopami surovin živočišného původu, nyní na příští rok slibují, že jejich zastoupení ve vozidlech klesne pod jedno procento. Tohoto pokroku dosáhne hlavně díky novému veganskému materiálu pro čalounění volantů.

Podle Uweho Kohlera, který u BMW zodpovídá za vývoj karoserie, vnějšího obložení a interiérů, zákazník nepozná rozdíl ve vzhledu, pocitu a funkčnosti. Materiál má všechny vlastnosti kůže, ale díky nižší stopě z hlediska produkce metanu zvířaty a ekologického zpracování snižuje emise v celém řetězci o 85 procent. Zbývající jedno procento materiálů živočišného původu se bude objevovat jen tam, kde není pro zákazníka viditelné. Tvoří ho například včelí vosk jako tavidlo do barev, želatina v ochranných nátěrech, lanolin v barvách nebo lůj ve formě přísad do elastomerů. BMW nyní spolupracuje se start-upy na vývoji dalších nových materiálů, které by měly mít ve srovnání se současnou syntetickou kůží zhruba o 45 procent menší emisní stopu.