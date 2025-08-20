Prakticky na každý model Volkswagenu je dostupná zvýhodněná edice, například Love nebo People. Zdroj: Volkswagen 

Získat nový Volkswagen Golf snad nikdy nebylo snažší. Výběr akčních konfigurací je pestrý

Mario Rychtera
20. srpna 2025

Volkswagen spouští operativní leasing na model Golf. Zákazníci mají na výběr tři konfigurace, čtyři motorizace a splátky začínají na 5.990 Kč měsíčně.

Do nabídky Volkswagenu Golf vstupuje zajímavý operativní leasing. Nabídka zahrnuje tři různé konfigurace a čtyři motorizace. Cenově nejdostupnější varianta, s měsíční splátkou 5990 Kč, je postavená na modelu Golf People se čtyřválcovým přeplňovaným motorem 1.5 TSI o výkonu 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Můžete mít i mild-hybridní derivát za 7.360 Kč měsíčně.

Pro vyznavače sportovního designu a vyšší výbavy je připraven Golf R-Line People se stejnou patnáctistovkou naladěnou na výkon 110 kW za 8.550 Kč. I zde je možné mít mild-hybrid o výkonu 110 kW, ale s automatickou převodovkou DSG. V tomto případě činí měsíční splátka 9.740 Kč.

Uváděné ceny jsou včetně DPH, přičemž akční operativní leasing je postavený na dobu 36 měsíců s ročním nájezdem 10.000 km a možností zpoplatněného navýšení limitu o 5000 km. Součástí je servis po celou dobu pronájmu, povinné ručení a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí. V případě potřeby umožňuje Volkswagen individuální úpravy, které ale mají vliv na finální měsíční splátku. Nabídka platí na skladové i nově konfigurované vozy do konce září.

Zdroj: Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen je německá automobilka, vedoucí člen Volkswagen Group. Vznikla v roce 1937. Začala vyvíjet předchůdce slavného „Brouka“, plná výroba se ale rozběhla až po válce. Název značky Volkswagen znamená v překladu lidový vůz.

Volkswagen Golf • Volkswagen Passat • Volkswagen Touran • Volkswagen Touareg • Volkswagen Polo • Volkswagen up! • Volkswagen e-up! • Volkswagen T-Roc • Volkswagen T-Cross • Volkswagen Tiguan • Volkswagen Sharan • Volkswagen ID.3

