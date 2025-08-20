Získat nový Volkswagen Golf snad nikdy nebylo snažší. Výběr akčních konfigurací je pestrý

Volkswagen spouští operativní leasing na model Golf. Zákazníci mají na výběr tři konfigurace, čtyři motorizace a splátky začínají na 5.990 Kč měsíčně.
Do nabídky Volkswagenu Golf vstupuje zajímavý operativní leasing. Nabídka zahrnuje tři různé konfigurace a čtyři motorizace. Cenově nejdostupnější varianta, s měsíční splátkou 5990 Kč, je postavená na modelu Golf People se čtyřválcovým přeplňovaným motorem 1.5 TSI o výkonu 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Můžete mít i mild-hybridní derivát za 7.360 Kč měsíčně.
Pro vyznavače sportovního designu a vyšší výbavy je připraven Golf R-Line People se stejnou patnáctistovkou naladěnou na výkon 110 kW za 8.550 Kč. I zde je možné mít mild-hybrid o výkonu 110 kW, ale s automatickou převodovkou DSG. V tomto případě činí měsíční splátka 9.740 Kč.
Uváděné ceny jsou včetně DPH, přičemž akční operativní leasing je postavený na dobu 36 měsíců s ročním nájezdem 10.000 km a možností zpoplatněného navýšení limitu o 5000 km. Součástí je servis po celou dobu pronájmu, povinné ručení a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí. V případě potřeby umožňuje Volkswagen individuální úpravy, které ale mají vliv na finální měsíční splátku. Nabídka platí na skladové i nově konfigurované vozy do konce září.
Zdroj: Volkswagen