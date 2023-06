Zimní pneumatiky v létě jsou zbytečný hazard a drahý špás. Tady jsou jasné důvody

Dojíždíte v létě zimáky? Máte zimní pneu místo celoroček? Je to pohodlné, ale děláte velkou chybu!

Denní teploty se již stabilně přehouply do dvouciferných čísel, zkuste se ale podívat ve svém okolí, kolik lidí zodpovědně nasadilo letní pneumatiky. Aut na zimním obutí jezdí ještě v této době s vyššími teplotami nemálo, někteří řidiči rovnou používají zimní pneumatiky celoročně. Na jednu stranu je to pochopitelné, nikdo vás za to popotahovat a pokutovat nebude, ale takový přístup neprospívá bezpečnosti provozu ani životnosti pneu.

Hranicí pro nasazení letních či zimních pneumatik skutečně není sedm stupňů Celsia, jak tvrdí řada jejich výrobců nebo někteří „experti.“ Letní pneumatika může fungovat lépe než zimní i když začíná mrznout a zimní vás nepošle do škarpy v první zatáčce při deseti nad nulou. Ale rozdělení za letní a zimní gumy má své opodstatnění.

Pláště se liší například směsí, která se u zimních pneu v létě rychleji a snáze přehřeje, vůz je tak při vyšším tempu a zátěži hůře ovladatelný. Pak zde máme dezén. Zimní pneumatiky mají většinou hluboké bloky, které se dobře zakousnou do sněhu. Téměř vždy jim chybí pořádné obvodové drážky, které jsou velmi důležité pro odvod vody. Na zimních pneumatikách proto v létě hrozí větší riziko aquaplaningu.

Zimní pneu v létě také vykazují horší vlastnosti při brzdění. Dle výzkumu nezávislého institutu Nordic Roads je v létě brzdná dráha zimních pneumatik na suchém asfaltu přibližně o 15 procent delší než na letních. Na mokrém asfaltu jde až o 20 procent. Toto potvrdil i test Autoklubu ČR, který porovnával vlastnosti sezonního obutí v létě. S nejlepšími zimními pneumatikami v jeho zkouškách jel vůz při brzdění ze 100 km/h ještě 48,6 km, zatímco na nejlepších letních vozidlo již zastavilo. Rozdíl na mokru činil hrozivých 20 metrů.

Dalšími argumenty proti používání zimních pneumatik v létě jsou finance. V parnech nedělá zátěž zimní směsi dobře, sice záleží na způsobu používání, ale obecný koncensus i údaje výrobce Continental hovoří o opotřebovávání o 25 až 60 procent rychleji, než když se zimními pneu jezdíte v zimě. Připravit se musíte také na vyšší spotřebu, zimní obutí má na teplém asfaltu větší valivý odpor než letní.

Pokud tedy chcete jezdit celý rok na jedněch pneumatikách, zvolte raději ty celoroční – také jde o kompromis, ale určitě bezpečnější. A jestli jste si v tuto chvíli řekli „To je ale blábol, jezdím pořád na zimních a nikdy se mi nic nestalo,“ zkuste alespoň snížit rychlost, najíždět opatrněji do zatáček a nechte si větší rozestupy pro nouzové brzdění.