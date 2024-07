Z Evropy zřejmě zmizí další Suzuki. Prodej by měl skončit u tří modelů, jeden z nich je vlastně Toyota

Omezení nabídky by mělo snížit průměrné emise a uvolnit prostor pro budoucí elektromobily.

Dle informací magazínu Automotive News zmizí z evropské nabídky automobilky Suzuki nejen kompaktní čtyřkolka Ignis, ale hybridní kombi Swace (dvojče Toyoty Corolla) a také charismatický mini off-road Jimny. Z dřívějších zpráv pak vyplývá, že nástupce nedostane sportovní verze hatchbacku Swift. V prodeji zůstane zbytek nabídky – dle předběžných údajů o prodejích v Evropě za prvních pět měsíců od společnosti Dataforce v tomto pořadí Vitara, S-Cross a „nesportovní“ Swift.

Ohledně modelu Ignis hlásil oficiální facebookový profil Suzuki: „Se slzou v oku oznamujeme, že oblíbený malý velký hrdina městských džunglí a venkovských cest, Suzuki Ignis, se loučí. Výroba tohoto cenově nejdostupnějšího vozu s 4x4 totiž bohužel končí a modelová řada Suzuki i celý automobilový trh tak přichází o jediné mini SUV s pohonem všech kol. Nyní máte poslední možnost urvat si některý ze zbývajících kousků, které jsou u prodejců k dispozici. Díky akci Bonusovka ještě se slevou až 11.000 Kč.“

V příštím roce přijde na evropský trh první elektromobil japonské značky, mělo by jít o vůz po vzoru konceptu eVX, představeného v lednu loňského roku na autosalonu v indickém Dillí. Ten byl ukázkou globálního bateriového vozu s krátkými převisy a robustními prvky, na délku měřil 4,3 metru a byl tak o něco větší, než stávající Vitara. V duchu tradic značky šlo o čtyřkolku, což by chystaná novinka měla být také. Baterie o kapacitě 60 kWh by měla poskytovat dojezd okolo 550 kilometrů. Půjde o první z celkem pěti chystaných modelů, které chce značka v Evropě prodávat v roce 2030.

Suzuki Ignis: české ceny Motor 1.2 DualJet Výkon 61 kW Převodovka 5MT CVT Cena Comfort 374.900 Kč - Cena Premium 412.900 Kč* 451.900 Kč Cena Elegance 435.900 Kč* 488.900 Kč *příplatek za pohon všech kol AllGrip činí 50.000 Kč