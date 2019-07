Zeuss Radial V8 je pekelně rychlá elektrická motorka s odkazem. Stojí ale pěkný balík

Elektrické motorky jsou na našich silnicích k vidění čím dál častěji. Okamžitý točivý moment a levný provoz láká nejednoho motorkáře, a tak se objevují nové a nové modely, které se snaží najít si své místo na zeleném trhu. Jednou takovou firmou je i americký Curtiss Motorcycles.

Firma dostala jméno po Glennu Curtisovi, průmyslníkovi, který s osmiválcovou motorkou překonal v roce 1907 světový rychlostní rekord. Motor ze vzducholodi stačil k rozpohybování lehkého motocyklu na téměř 220 km/h. Chvilku byl tak nejrychlejším člověkem na planetě, než jej v roce 1911 pokořil Bob Burman v automobilu Blitzen Benz.

Jako pocta tomuto rekordnímu motocyklu vznikl Zeuss Radial V8. Vzhledově dávný motocykl velmi připomíná, ústrojím jde však zcela jinou cestou. Válce motoru totiž nejsou válce, nýbrž baterie, které pohání elektromotor o výkonu 217 koní a točivém momentu 199 N.m.

Společnost slíbila, že více informací sdělí, jakmile bude motocykl blíže k výrobě. Ta by měla podle odhadu začít někdy během roku 2020. Nebude to však levná záležitost, cena se bude pohybovat okolo 1,7 milionů korun. Curtiss se totiž chce dostat do elitního klubu výrobců luxusních motocyklů. Našlápnuto má dobře.