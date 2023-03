Škoda Popular Monte Carlo jako Bentayga

Pokud by se Škoda rozhodla vytvořit moderní verzi Škody Popular Monte Carlo, která by měla charakteristiky moderního SUV ve stylu Bentley Bentayga, pravděpodobně by se jednalo o luxusní a výkonný vůz s moderním designem a technologiemi.

Nová Škoda Popular Monte Carlo by mohla mít podobný vzhled jako původní model s retro prvky, například kulatá světla a chromované prvky, ale v kombinaci s moderními prvky jako jsou LED světlomety a velká kola s moderním designem. Měla by mít také moderní SUV vlastnosti, jako je vysoká světlá výška a prostorný interiér.

Co se týče výkonu, nová Škoda Popular Monte Carlo by mohla mít výkonné motory s nízkou spotřebou a nízkými emisemi, které by splňovaly současné emisní normy. Měla by také moderní asistenční systémy pro bezpečnou jízdu a moderní konektivitu pro maximální pohodlí a zábavu.

Celkově by nová Škoda Popular Monte Carlo vypadala jako luxusní a moderní SUV s retro prvky, které by odkazovaly na původní model. Zároveň by nabídla moderní technologie a výkon, aby splnila očekávání moderních zákazníků.

Jak používám Midjourney? Tato aplikace vytvoří obrázek pomocí umělé inteligence podle všeho popisu. Můžete si vymyslet zcela cokoliv, třeba žirafu s doutníkem jako astronauta. Nicméně pokud se má jednat o konkrétní objekty, může být nástroj celkem zmatený a opakovat se. Ukážeme si to právě na autech. Když AI zadáte - ukaž mi starou Škodu jako nové auto - neví pořádně z čeho brát a vypadne vám něco, co vypadá jako vytuněný Volkswagen Golf druhé generace ze hry Cyberpunk.

Občas se trefí, většinou pokud jde o všeobecně známé auto, ale většinou v tomto směru tápe. Výsledek takového dotazu na moderní Popular MC vypadá jako high-tech Superb. Když jsem tak po AI chtěl novou Škodu Popular Monte Carlo trochu přesněji, což je na obrázku výše, využil jsem možnost zadat do popisu webovou adresu obrázku skutečného auta. Najednou tak inteligence má s čím pracovat a netápe. Na obrázku výše jsou tak jasně poznat některé kontury původního MC a i když výsledek vypadá jako nazvedaný Brouk, pořád je to asi zajímavější než další zaměnitelný koncept ukázaný níže.

Škoda Favorit pro rok 2023

Nyní si to samé ukážeme na Škodě Favorit, akorát vám neřeknu, kdy AI pracovala pouze s textem a kdy pracovala s textem a dodaným obrázkem. Zároveň jsem se místo klasického popisu vozu zeptal, jaké má Škoda Favorit problémy a na co si dát pozor při její koupi.

Různé verze a výbavy: Favorit byl vyráběn v několika verzích a výbavách. Dbejte na to, abyste si vybrali tu správnou verzi, která splňuje vaše požadavky a představy. Koroze: Favorit měl problémy s korozi, zejména na podvozku a kolech. Důkladně prohlédněte vůz zespodu a zkontrolujte stav karoserie. Elektrické problémy: Elektrické systémy Favoritu nebyly vždy spolehlivé. Zkontrolujte, zda všechny elektrické prvky vozu správně fungují. Motor: Favorit je vybaven čtyřválcovým motorem o objemu 1,3 litru. Při prohlídce se zaměřte na stav motoru a zkontrolujte, zda nejsou patrné příznaky opotřebení. Převodovka: Některé verze Favoritu mohou mít problémy s převodovkou. Zkontrolujte, zda se řadí plynule a bez problémů. Historie vozu: Pokud kupujete ojetý Favorit, dbejte na to, aby byla k dispozici kompletní historie vozu. Zkontrolujte, zda byly pravidelně prováděny servisní prohlídky a zda nebyl vůz v minulosti vážně poškozený.

Na závěr jsem si neodpustil něco, co mě skutečně dokáže pobavit. Chtěl jsem po Open AI složit rapovou píseň. Zadání bylo následující: „Napíšeš mi chytlavou rapovou píseň o automobilce Škoda, kde si ale nebudeš utahovat z ostatních značek, budeš se inspirovat v minulosti, pozitivně hledět do budoucnosti a přidáš i pár vtipných veršů?“ Výsledek nedával smysl, protože byl v češtině. Stačilo ale zadat další dotaz, aby se píseň napsala v angličtině a rýmy byly na světě. Níže máte zmíněný text. Neděláme si na něj nároky, ale pokud jej zhudebníte a stanete se slavnými, klidně si na nás vzpomeňte...

A co se týče všech výše zmíněných textů, názor si na to udělejte sami.

There's a car brand that everyone knows,

no, it's not Ford, Škoda is our awesome boss,

with the Favorit and the Rapid, those were crazy times,

just oil and diesel, those were our worries and our grinds.

But Škoda didn't rest on their laurels,

now they're a brand across the world,

their new models have power like a TGV,

and those new designs? Man, they're really boss, you see.

My dad used to say that Škoda was like a swallow,

here in the spring, gone by the fall,

but these new models have got range,

so don't worry, you won't get stranded out on the range.

Everybody says BMW or Mercedes,

but I say Škoda is the one for me,

their Octavia and Superb, they're really something,

and their Enyaq? Well, that's just electric-loving.

So throw your hands up and say Škoda,

not everyone knows it's our national pride,

and when you drive their cars, you feel like royalty,

go get yourself a Škoda and show off your style, oh boy.