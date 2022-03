Ženy zvolily své Auto roku 2022. Zvítězil stylový a překvapivě skromný Peugeot 308, tady jsou důvody

Po dílčích výsledcích v různých kategoriích vybraly motoristické novinářky absolutního vítěze dámského auta roku.

Evropské auto roku už máme za sebou (zvítězila elektrická Kia EV6), nyní byly zveřejněny výsledky hlasování ankety Women’s World Car of the Year. Porota složená z šestapadesáti novinářek ze čtyřiceti zemí a pěti kontinentů hodnotila novinky představené od 1. ledna loňského roku do 31. prosince. Za Českou republiku hlasovala Sabina Kvášová, zakladatelka magazínu Žena v autě.

Z celkem pětašedesáti vozů nejprve vzešli vítězové kategorií městských vozů, rodinných SUV, velkých vozů, velkých SUV, sportovních vozů a 4x4. Z finalistů těchto tříd byl pak zvolen celkový vítěz, jímž je Peugeot 308.

„Peugeot 308 zvítězil v letošní anketě WWCOTY díky optimální kombinaci vynikajících jízdních vlastností, kvalitnímu zpracování a armádě bezpečnostních asistentů, které byly ještě donedávna doménou aut z vyšších kategorií. To vše v designovém balení, které dělá z třetí generace výrazný a mnohem prostornější hatchback. Jsem velmi ráda, že absolutní cenu získal právě Peugeot 308, který patřil ve zúženém výběru 56 porotkyň z celého světa vůbec k těm nejdostupnějším vozům," řekla pro Autorevue.cz porotkyně Sabina Kvášová.

„Snadno se řídí i v úzkých japonských ulicích. Jeho přeplňovaný motor je pozoruhodný a tichý,“ hodnotí Ecuko Kusuda z Japonska. „Není to drahé auto snů pro pár vyvolených, ale vůz, který si může dovolit většina rodin,“ dodává Malene Raith z Dánska. Anketa WWCOTY se koná od roku 2009, založila ji novinářka Sandy Myhre, která je zároveň její čestnou prezidentkou.