Ženy volily své světové Auto roku. Tři z pěti finalistů jezdí na elektřinu

Světové ženské auto roku 2024 vstupuje do své závěrečné fáze. Porota složená ze 75 automobilových profesionálek (včetně české zástupkyně Sabiny Kvášové) z 52 zemí světa vybírala z vozidel, která byla uvedena do prodeje v období od ledna do prosince roku 2023 minimálně na dvou kontinentech. „Hlasování nebylo snadné vzhledem k mimořádné úrovni kandidátů," uvedla Marta Garcia, prezidentka ankety. Vítězové byli vybráni v pěti kategoriích.

Mezi rodinnými vozy bodovalo Volvo EX30 svým homologovaným dojezdem 450 km, kvalitou, bezpečnostní výbavou a tím, že jde o Volvo s dosud nejnižší uhlíkovou stopou. Zároveň jej porotkyně označily za pohodlné a prostorné. V kategorii SUV válela Kia EV9: „Je jedním z prvních velkých elektrických SUV s až sedmi sedadly. I přes délku 5 metrů má dobrou aerodynamiku. Vyniká také inovativním designem, špičkovými technologiemi, obousměrným nabíjením a ultrarychlým 800voltovým nabíjením. Kromě toho je jeho cena ve srovnání s ostatními modely v tomto segmentu konkurenceschopná,“ uvádí porota.

Třídu sedanů ovládlo BMW řady 5. „Je nabízeno s celou řadou motorů, včetně poprvé plně elektrické verze, a také s rodinnou variantou. Tato osmá generace je vybavena nejmodernějšími technologiemi, nabízí prostornou a pohodlnou kabinu pro cestující a je prvním modelem značky, který standardně obsahuje plně veganský interiér,“ vysvětlily porotkyně.

Dámským pick-upem roku se stal Volkswagen Amarok. Ten dle poroty představuje radikální změnu. Získává na obyvatelnosti, terénních schopnostech a přepravní kapacitě. Obsahuje pět motorů, které se přizpůsobují potřebám jednotlivých trhů. Zlepšuje také kvalitu interiéru a výbavu.

Sportovním autem roku byl pak vyhlášen Aston Martin DB12. „Vyznačuje se luxusem, elegancí a výkonem. Je poháněn motorem V8 se dvěma turbodmychadly, který dosahuje výkonu 680 koní, deklaruje maximální rychlost 325 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy. Nejvýraznější změny najdeme v jeho kabině s novým designem a vysokou kvalitou bez ztráty funkčnosti,“ pochválily porotkyně britský sporťák. Z těchto pěti finalistů bude vybrán celkový vítěz, vyhlášen bude 8. března na Mezinárodní den žen.