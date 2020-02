Fotografie nového Volkswagenu Caddy jsme vám ukázali již včera. Tentýž večer ale došlo i k oficiálnímu odhalení, které nám konečně odpovídá na všechny otázky. Volkswagen Caddy páté generace stojí na modifikované platformě MQB, která zde slaví premiéru. Opět uspokojí velké rodiny i řemeslníky - osobní a Cargo verze zůstávají.

Designově se vůz hodně povedl, nicméně sportovní náturu, kterou nám slibovala první várka grafických návrhů, tak úplně nemá. Ve výsledku je to ale dobře. Na co vymýšlet zbytečnosti, které se do takového auta nehodí. Caddy musí hlavně fungovat. K tomu mu zvenku pomohou i nové LED světlomety a svislé LED zadní svítilny. Nově může mít Caddy až 18palcová kola, současný model na sebe napasuje maximálně sedmnáctky.

Na délku měří 4501 mm, mezigeneračně tedy o 93 mm narostl. Platforma MQB má i pozitivní vliv na rozvor, který se natáhl o 73 mm na výsledných 2755 mm. Těží z toho i nákladový prostor verze Cargo, jehož nákladová plocha měří na délku 1273 mm (+7 mm).

Nákladový prostor rostl nejen do délky, ale do všech stran. Europaletu do něj dáte na šířku. Pro náročné dopravce se samozřejmě chystá i Caddy Maxi, kam dáte palety dvě. Celkový objem nákladového prostoru standardní verze činí 3,3 m3.

Rodiny se budou muset naučit orientovat v novém rozvržení výbav. Nynější verze Trendline se bude jmenovat jednoduše Caddy, z Comfortline je Life a Highline se nyní jmenuje Style. V budoucnu se chystá ještě jedna, vyšší výbava, která zde oslaví premiéru. Vůbec poprvé má Volkswagen Caddy také digitální přístrojový štít, který lze kombinovat s infotainmentem MIB3 o třech velikostech - 6,5“, 8,25“ a 10“.

Otočný ovladač světlometů se odporoučel a nastoupil dotykový panel z nového Golfu. Kdo tedy nemá rád změny a bude Caddy chtít, bude si muset v novém prostředí hodně zvykat. Dotykové plochy jsou i pod infotainmentem a ovládá se přes ně klimatizace či rádio. V další výbavě nechybí bezdrátové nabíjení telefonu, konektor USB-C, 230V zásuvka nebo panoramatické okno.

Pod kapotou je na výběr ze třech výkonových variant motoru 2.0 TDI - 55 kW (75 koní), 75 kW (102 koní) a 90 kW (122 koní). Vůbec poprvé je motor vybavený funkcí dvojitého vstřikování močoviny a dvou katalyzátorů SCR. Benzinovou čtrnáctistovku nahrazuje čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 84 kW (116 koní). K mání bude i verze na zemní plyn. V závislosti na vybrané motorizaci bude k mání i automatická převodovka či pohon všech kol 4Motion.

Zadní náprava odpružená pomocí listových per je minulostí. Nově je v Caddy řešení s vlečeným ramenem a panhardskou tyčí s vinutými pružinami. Vůbec poprvé se do Caddy dostávají i pokročilé asistenční systémy, mezi které se řadí například Travel Assist, aktuální verze adaptivního tempomatu nebo asistent pro vyjetí z parkovacího místa. Oficiální uvedení na trh a české ceny zatím nejsou známy. Vůz by měl být na stánku Volkswagenu na letošním autosalonu v Ženevě.