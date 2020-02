Ostrá verze Peugeotu 508 se ukazuje v produkční verzi. Je to fešák. Francouzi tak skutečně postaví derivát PSE (Peugeot Sport Engineering) na vrchol potravního řetězce svých elegantních fastbacků. Poprvé jsme jej viděli na loňském autosalonu v Ženevě ještě jako koncept. Letos se vrátí jako produkční kousek.

Nečekaný ostrý sedan má pohánět kombinace přeplňované šestnáctistovky s dvěma elektromotory. Společně mají produkovat výkon okolo 400 koní a roztáhnout auto na stovku za 4,3 sekundy. Jeden elektromotor se bude se „spalovákem“ starat o přední nápravu a druhý elektromotor o tu zadní.

Přesné rozhraní ještě není na 100 procent potvrzeno, nicméně k zásadním změnám by dojít nemělo. Po stránce vzhledu si produkční verze ponechává jinou strukturu přední masky a rozšířené prahy a nárazníky. Ukazuje také střízlivější kola, která dávají na odiv žluté brzdové třmeny.

Vnitřek zatím Peugeot neukazuje. Koncept byl vybavený příjemným mixem Alcantary a karbonového obložení. To by mohlo také zůstat. Co všechno implementoval Peugeot z konceptu na produkční verzi, se dozvíme již zkraje příštího týdne.

Galerie doplněna o fotografie konceptu.