Rodina luxusní francouzské automobilky DS se rozrůstá o dalšího člena. Po dvojici SUV (DS 3 Crossback a DS 7 Crossback) přijíždí i vytoužený sedan DS 9. Kdo ale čeká Peugeot 508 s jinou karoserií, ten by se hodně spletl. DS 9 totiž přijíždí jako pětimetrová limuzína s vysokým potenciálem.

Novinka stojí na modulární platformě EMP2, která se výrazně natáhla v zájmu bohatého prostoru pro cestující na zadních sedadlech. Celková délka vozu činí 4,9 metru a rozvor je 290 cm. DS 9 se tak dostává do rozměrové extraligy, v níž figuruje třeba BMW řady 5 či Audi A6. Automobilka jej však profiluje jako zástupce segmentu D, kde je například Audi A4, BMW řady 3 či zmíněný Peugeot 508. Rozměrově ho tedy můžeme brát jako článek mezi střední a vyšší střední třídou.

Vůz vzpomíná na slavný Citroën DS z roku 1955, na nějž odkazuje lištami ve tvaru kornoutků na střeše. Uvnitř čeká zákazníky luxus par excellence. DS sází na luxusní materiály, jako jsou Alcantara, kůže Nappa a tlačítka ve formě krystalů. Manažerskou náturu pak podtrhují zadní vyhřívaná i odvětrávaná sedadla s masážní funkcí.

Lahůdkou pak bude speciální individualizační program, který pojmenovává stylizace interiéru podle slavných čtvrtí v Paříži. Nejluxusnější verze vozu bude mít volant potažený červenou kůží. Velký důraz byl kladen i na akustickou izolaci. To jediné, co by tak mělo posádku „rušit“ od naprostého klidu, by měl být audiosystém značky Focal.

DS 9 vstoupí na trh jako plug-in hybrid o výkonu 225 koní. Díky baterii o kapacitě 11,9 kWh ujede na jedno nabití až 50 km. Později doplní nabídku i standardní spalovací motor PureTech 225 a dvojice dalších plug-in hybridů. Jeden bude mít výkon 250 koní, druhý 360 koní a pohon všech kol.

Luxusní sedan by nebyl nic bez odpovídajícího podvozku. Novinka tak bude vybavena systémem DS Active Scan Suspension, který můžete znát z SUV DS 7 Crossback. Díky kamerám a čidlům dokáže snímat povrch vozovky a měnit tak nezávisle odpružení každého kola tak, aby byla posádka vždy v naprostém klidu.

Samozřejmostí bude i sada asistenčních systémů, bez kterých by to dnes už nešlo. DS 9 umí autonomní řízení 2. úrovně, které zahrnuje hlídání jízdních pruhů nebo adaptivní tempomat s funkcí úplného zastavení. Nový sedan bude také umět sám parkovat (podélně i příčně), uvidí v noci díky funkci Night Vision a bude sledovat únavu řidiče.

DS 9 se vyrábí v Číně, kde se ho první zákazníci dočkají v první polovině letošního roku. U nás se objeví až na přelomu letošního a příštího roku. Vůz si poprvé naživo prohlédneme na bližícím se autosalonu v Ženevě.