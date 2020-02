BMW i4 dorazí na letošní autosalon v Ženevě. Produkční verze čistě elektrického sedanu se základy v konceptu iVision Dynamics půjde cestou čtyřdveřových kupé a bude využívat nejnovější pátou generaci pohonu BMW eDrive. Víme toho o něm už docela dost, automobilka nám však pro doplnění servíruje moc hezkou ukázku.

V té se nám nové BMW i4 doslova vylije před očima a je to silně uspokojující. Podle uceleného obrázku to pak vypadá, že náš v Ženevě už čeká takřka hotové auto bez větších designových výstřelků. BMW také ubezpečuje, že od novinky můžeme očekávat výkon srovnatelný se současnými osmiválci.

Stovku by mělo i4 zvládnout do čtyř vteřin a pro maximální rychlost se zatím udává hodnota 200 km/h. I jízdní vlastnosti mají být díky zástavbě elektrického ústrojí v podlaze vynikající. Baterie má mít kapacitu 80 kWh a nabíjecí výkon 150 kW by neměl být problém. Bude to tak další auto, které můžete zaparkovat u berounské Ionity.

Na jedno nabití má i4 zvládnout ujet až 600 kilometrů, tedy přibližně stejnou vzdálenost, jako osmiválcové BMW M550i xDrive na jednu nádrž. Nové BMW i4 se nám odhalí již příští týden.

Galerie doplněna o koncept BMW iVision Dynamics a prototyp BMW iNEXT.