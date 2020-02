Březnový autosalon v Ženevě bude místem výstavní premiéry hned dvou novinek francouzské značky DS. Až do 3. března, kdy autosalon otevírá své brány novinářům, však nebudeme muset čekat. Obě novinky totiž DS ukáže už v pondělí 24. února skrze předpremiéru na svém facebooku. Ukázat by se měl nový produkční sedan a rovněž zatím dobře utajovaný koncept.

Testovací prototypy sedanu DS, prozatím označovaného jako DS 9, už byly ostatně zahlédnuty v provozu. Nedávná upoutávka pak dává najevo představení modelu právě této kategorie. Mluví se o postavení na známé platformě EMP2 koncernu PSA, kterou už využívá Peugeot 508 a později bude základem i pro novou generaci Opelu Insignia.

Se sdílenou technikou koncernu PSA přijede novinka rovněž v elektrifikované verzi E-Tense, nejspíše jako plug-in hybrid s identickým ústrojím jako Peugeot 508 Hybrid. Pro DS pak bude sedan třetím modelem v nabídce vedle crossoveru DS 3 Crossback a SUV DS 7 Crossback.

O zmiňovaném konceptu zatím nic nevíme. Na stánku DS bude nicméně s odkazem na 50 let od jeho uvedení vystaven i původní Citroën SM ze 70. let. Kromě toho se ukáže čistě elektrické DS 3 Crossback E-Tense a plug-in hybridní DS 7 Crossback E-Tense, jejichž prodej byl nedávno spuštěn rovněž v Česku.

