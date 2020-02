Autosalon v Ženevě se pomalu blíží a Alfa Romeo něco chystá. Na svém Twitteru zveřejnila krátkou upoutávku, ve které vidíme pouze oddalující se znak a zvuk vytočeného motoru. Není potřeba zkoumat, co je to za agregát. Ve stejné tónině už od roku 2016 bručí Alfa Romeo Giulia QV.

Jedná se o motor F154 z dílny Ferrari a v milánském naladění produkuje výkon 375 kW (510 koní) a 600 N.m točivého momentu. Závěr upoutávky doprovází slogan „Historický návrat“. Dost možná jde o slavný návrat zkratky GTA, která se naposledy v nabídce značky objevila ve dvojici 147 a 156.

Že tomu tak bude, nasvědčuje i ulovení údajné Giulie GTA v garážích Maserati, které zveřejnila facebooková stránka Alfa Tipo 949. Ostrá verze již tak ostrého sedanu by mohla být velice zajímavá. Podle některých zdrojů by mohlo jít o limitovanou edici s ochrannou klecí místo zadních sedadel.

Nepředbíhejme ale, k odhalení dojde až příští týden. Je tu totiž i možnost, že si Alfa nechá slavný návrat GTA až na červnové 110. narozeniny a do Ženevy přiveze něco zcela jiného.

