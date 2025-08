Zemřel slavný designér Ercole Spada. Navrhl legendární Alfy Romeo, Lancie i BMW

Narodil se 26. července roku 1937 v lombardském Busto Arsizio, lehce na severozápadě od Milána. V roce 1956 získal diplom jakožto průmyslový mechanik a technolog na škole Istituto Tecnico Feltrinelli v Miláně. Už od mládí byl velkým fanouškem karosárny Zagato, neustále kreslil auta a črty podepisoval svými iniciálami E.S. Po vojenské službě se přímo spojil s Eliem Zagatem, který mu údajně položil dvě otázky: Zda umí navrhovat auta v měřítku 1:1 a jestli má řidičský průkaz. Obě zodpověděl kladně, takže byl v roce 1960 přijat. Tím odstartovala jeho hvězdná kariéra.

Hned první dílo, pod které se podepsal, je dodnes nesmírně vzácnou legendou – Aston Martin DB4 GT Zagato. Lehkost a minimalismus, elegance a ušlechtilost, to vše na čtyřech kolech v pouhých 19 exemplářích z let 1960 až 1963, k nimž přibyla omezená série oficiálně autorizovaných novodobých vozů. Dnes mají originály hodnotu desítek milionů korun. Pod karosárnou následovalo Lamborghini 3500 GTZ, Lancie Flavia a Fulvia Sport, Alfa Romeo 2600 SZ jakožto evoluce přístupu Coda Tronca se zkrácenou zádí po vzoru německého designéra Wunibalda Kamma, nebo Alfa Romeo Junior Zagato z konce 60. let minulého století. Pod Zagatem pracoval také na konceptech Volvo GTZ a GTZ 3000, představených na přelomu 60. a 70. let.

V roce 1970 nastoupil do Fordu v rámci karosárny Ghia, kde vytvořil několik zajímavých studií a také třeba model GT70, který měl pod britskou pobočkou značky nastoupit do světového rallyového šampionátu. Na něm po stránce techniky pracoval šéfvývojář legendárního Fordu GT40 Len Bailey, auto se ale ukázalo jako příliš křehké, nespolehlivé a stísněné – vzniklo pouhých šest kusů. Spada poté krátce působil u Audi, než v roce 1976 přestoupil k BMW. Tam pracoval společně s Clausem Luthem, pod nimi vznikla řady 7 generace E32 a řada 5 generace E34 na konci 80. let.

Kromě angažmá u automobilek Ercole Spada vedl od roku 1983 italské designérské studia I.DE.A, u nějž vznikly moderní hranatější vozy pro významné a převážně italské značky – namátkou Lancie Dedra, druhá generace Delty, Kappa, Alfa Romeo 155 nebo Fiaty Tipo či Tempra. Svou stopu nechal i u japonských značek u Nissanu Terrano nebo první generace Daihatsu Move v devadesátých letech. Se svým synem Paolem později vedl značky Spada Vetture Sport a Spadaconcept, s nímž v roce 2008 vytvořili exotický moderní supersport Codatronca TS na bioetanol, který se uměl rozjet až na 340 km/h.

Ercole Spada zemřel 3. srpna roku 2025. „Miloval vůni čistého papíru a zvuk škrábání tužek. Navždy zůstal věrný těmto úžasně jednoduchým nástrojům, které mu umožňovaly vymýšlet ty nejsložitější tvary, i když neponechávaly žádný prostor pro pokusy a omyly. Designér si musel být naprosto jistý tím, co dělá, než určil každou jednotlivou čáru. Pokud chtěl později jen mírně změnit jeden tah, musel technický výkres úplně předělat,“ uvádí o něm studio Spadaconcept. „Teprve později jsem zjistil, že jsem designér. Když jsem začínal u Zagata, ani jsem si neuvědomoval, že se jedná o skutečné povolání. Najednou jsem pochopil, že k vytvoření krásného auta nestačí jen nakreslit hezké linie. Musíte vzít v úvahu auto, podvozek a v rámci těchto parametrů udělat maximum,“ řekl o sobě kdysi Ercole Spada. V automobilovém světě po sobě zanechal nesmazatelnou stopu.

