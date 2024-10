Zemřel Ratan Tata, zachránce Jaguaru a Land Roveru. Britské značky koupil v roce 2008

Jeden z nejvýznamnějších světových byznysmenů odešel ve věku 86 let. Jeho impérium nemá dědice.

Těžký průmysl, energetika, elektronika, aerolinky, hotelnictví… a také auta. To vše patří pod indickou skupinu Tata, jejíž začátky spadají již do doby před 150 lety. Nyní přišla o svého majitele a kormidelníka, který ji provedl divokými 90. lety a pod jehož vedením vzkvétala. Ratan Naval Tata se narodil 28. prosince 1937 v Bombaji. Když mu bylo deset let, jeho rodiče, Naval a Sooni Tata, se rozvedli.

Poté ho vychovávala jeho babička, která na něj měla významný vliv. Ratanův otec Naval byl adoptován do hlavní větve rodiny Tata, jejíž zakladatelem byl průmyslník a filantrop Jamsetji Tata, který stál u zrodu konglomerátu Tata Group. Už v dětství byl Ratan Tata často převážen v luxusním voze Rolls-Royce, a ačkoli pocházel z prominentní rodiny, čelil výzvám spojeným s rozpadem rodiny, což v tehdejší době nebylo obvyklé.

Tata studoval na prestižních školách v Bombaji. V mládí se věnoval hře na klavír a kriketu, avšak trpěl strachem z veřejného vystupování. Na rozdíl od něj jeho mladší bratr Jimmy Tata zůstal stranou veřejného života, a není o něm mnoho známo. Ve svém příspěvku na Facebooku z roku 2020 Tata vzpomínal na dětství a na obtíže, kterým čelili kvůli rozvodu rodičů. Přesto mu jeho babička vštěpovala důležitost důstojnosti, což se stalo hodnotou, kterou si nese po celý život.

Po základním vzdělání v Indii pokračoval Tata ve studiích na Cornellově univerzitě v USA, kam odešel s plánem studovat strojírenství, jak si přál jeho otec. Během druhého ročníku si však uvědomil, že jeho vášní je architektura, a rozhodl se přestoupit na tento obor, což jeho otce zklamalo. V roce 1962 absolvoval s titulem v architektuře. Tata měl původně v plánu zůstat v Kalifornii a budovat si tam kariéru, ale když jeho babičce začalo selhávat zdraví, rozhodl se vrátit do Indie. Tehdy mu byla nabídnuta práce u IBM, avšak JRD Tata, tehdejší předseda Tata Sons a významná postava rodiny, ho přesvědčil, aby se připojil ke skupině Tata Group. Ratan Tata začal svou kariéru v roce 1962, kdy pracoval v různých divizích konglomerátu a postupně se připravoval na vedoucí pozice.

V roce 1991 byl jmenován předsedou Tata Sons, kdy skupina byla stále převážně zaměřená na indický trh. Společnost Tata Consultancy Services, která se později stala technologickým lídrem, teprve začínala a automobilová divize ještě nevyráběla osobní automobily. Během 90. let, kdy Indie postupně uvolňovala svou ekonomiku a umožňovala soukromým firmám konkurovat státním podnikům, Ratan Tata rozhodl, že je čas, aby se Tata Group začala věnovat výrobě automobilů.

V roce 1998 představil zřejmě první v Indii vyvinutý osobní hatchback Tata Indica, který nazýval „svým dítětem“. S nástupem indického ekonomického boomu v novém tisíciletí se Ratan Tata odvážil i k významným zahraničním akvizicím. V roce 2007 koupil britského výrobce oceli Corus za přibližně 13 miliard dolarů. O rok později získal od společnosti Ford automobilky Jaguar a Land Rover za 2,3 miliardy dolarů. Ty měly tehdy poměrně zastaralé a malé portfolio, i když už svítalo na lepší časy – u Jaguaru právě začínalo moderní XF a již běžela výroba XK, později přibylo moderní XJ.

Land Rover zase nabízel kromě obligátního Defenderu třetí generaci Discovery, druhou generaci velkého „Range,“ k tomu menší Sport a také druhou generaci Freelanderu. Prodeje začaly růst a z desítek tisíc se nakonec u Jaguaru stalo dosud rekordních 180.198 prodaných kusů v roce 2018 (i když nyní jsou prodeje zhruba třetinové). Land Rover pak zažil svůj rekord v roce 2016 s více než 431 tisíci prodanými vozy po celém světě.

Ratan Tata se nikdy neoženil a nemá žádné děti. „Celá rodina JLR je hluboce zarmoucena úmrtím pana Ratana Taty. Jeho osobní úspěchy a odkaz nemají ve společnosti obdoby a stopa, kterou zanechal v našem podnikání a značkách, je větší než u kteréhokoli jiného člověka. Právě díky jeho jedinečné vizi získala společnost Tata v roce 2008 společnost JLR a za vše, čím jsme se od té doby stali, vděčíme jeho neochvějné podpoře a oddanosti. Pan Tata nás vedl na mimořádné cestě. Inspiroval neuvěřitelné nové kapitoly naší historie. Pod jeho velkorysým a důvěryhodným vedením jsme se cítili hluboce hrdí na to, že jsme součástí příběhu společnosti Tata,“ uvedl výkonný ředitel JLR Adrian Mardell.