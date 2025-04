Zemřel papež František. Auta mu nebyla cizí, jezdil mercedesy i škodovkami

Papež František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires a do historie se zapsal jako první papež z amerického kontinentu. Ve funkci byl od roku 2013. Zemřel 21. dubna 2025 krátce po půl osmé ráno.

Životu hlavy katolické církve se jistě budou věnovat mnohá česká média, my si ale na Autorevue připomeneme papeže Františka z pohledu automobilů. V uplynulých letech jsme se jeho spojení s automobily věnovali několikrát, naposledy koncem loňského roku.

Tehdy do služeb papeže nastoupil elektrický Mercedes-Benz třídy G. Vůz byl patřičně upraven, a to nejen svou karoserií, ale i pohonem. Dostal totiž speciální redukci, aby mohl jezdit doslova krokem. Není bez zajímavosti, že automobilka Mercedes-Benz dodává vozy Vatikánu už přes 90 let.

Zajímavé je i spojení papeže Františka se Škodou Auto. Třeba v roce 2018 při dvoudenní návštěvě Irska využíval vozy Škoda Rapid. Dvojice aut v modré barvě Navy měla speciálně tvarovanou loketní opěrku a čirá zadní skla, aby bylo na papeže lépe vidět. Na předním blatníku na straně spolujezdce byla umístěna chromová žerď, která během papežových cest nesla vatikánskou vlajku.

V roce 2021 při návštěvě Slovenska jezdil papež František Škodou Enyaq. Vedle dvojice elektromobilů však poskytla automobilka z Mladé Boleslavi také dvě SUV Škoda Karoq. Také škodovky byly speciálně upraveny na přání Vatikánu. Byly vyvedeny v černé metalíze a měly černé interiéry. Nechyběla chromovaná žerď s vlajkou a samolepky odkazující na papežovu návštěvu. Uvnitř nechybělo speciální madlo pro snadnější vystupování.

Asi největší zajímavost pochází z roku 2017. Tehdy papež František dostal supersportovní vůz Lamborghini Huracán LP 580-2, který putoval do charitativní aukce. Dražila ho aukční společnost RM Sotheby’s 12. května a výtěžek putoval dle informací serveru iDnes.cz na obnovu křesťanských kostelů zničených Islámským státem a na pomoc tamním křesťanům v Iráku.

Aukce dle serveru iDnes vynesla 200.000 dolarů, tehdy přes pět milionů korun. Zajímavé je, že výhercem vozu se stal Čech, který za lístek do charitativní loterie zaplatil v přepočtu asi 230 korun.

Zdroje: Blesk.cz, iDnes.cz, Novinky.cz | Video: Škoda Auto