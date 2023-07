Zemřel muž, který zakulatil Volva. Jeho auta téměř nestárnou, skonal na služební cestě

Jeden z velikánů automobilového průmyslu skonal ve věku 72 let na služební cestě v Číně.

Peter Horbury se narodil v roce 1950 v Alnwicku v Anglii. Automobilovým designérem chtěl být už od svých deseti let, kdy začal cizelovat své schopnosti zajímavým způsobem. Vzal již existující auto a navrhoval jeho nástupce – vnímal jeho typické rysy a posouval je dále v modernějším stylu. Průmyslový design vystudoval nejprve v Newcastlu, později získal magisterský titul v oboru automobilového designu na prestižní Royal College of Art.

Začal pracovat v automobilovém průmyslu v 70. letech a postupně se vypracoval na uznávaného designéra. V roce 1991 se stal šéfdesignérem společnosti Volvo, kde se stal hlavním strůjcem razantních změn vzhledu švédské značky - hranaté tvary nahradilo nové elegantní tvarosloví vycházející z tradičního skandinávského stylu a vznikla celá řada vozů, které dnes považujeme za nesmrtelnou klasiku – například první S40 a V40, kupé C70 a další.

Jeho nový přístup nebyl zpočátku vnímán zcela pozitivně. Jak vzpomínal v rozhovoru pro magazín Car & Driver, když se v roce 1998 představila sériová verze Volva S80 po vzoru konceptu ECC, prý dostával naštvané dopisy od švédských důchodců z odlehlých částí severské země. Mezi mistrovská díla, která vznikla za éry jeho šéfování jistě patří první generace XC90, navržená Dougem Frasherem, vyráběná dvanáct (!) let.

V roce 2002 se Horbury stal ředitelem designu skupiny prémiových značek koncernu Ford, kde dohlížel na Aston Martin, Jaguar, Land Rover a Volvo. O dva roky později povýšil na výkonného ředitele pro design celého amerického Fordu, kde měl na starosti design všech amerických značek koncernu, včetně Fordu, Lincolnu a Mercury.

V roce 2009 se vrátil do Volva jako viceprezident pro design a v roce 2011 přešel k čínskému výrobci automobilů Geely taktéž jako viceprezident pro design. V této roli dohlížel na celkový design vozů Geely a pomáhal zlepšit jejich globální image. Jeho přínos do automobilového designu byl mnohokrát oceněn, včetně udělení titulu Royal Designer for Industry od Královské společnosti pro podporu umění ve Velké Británii. Zemřel během pracovní cesty do centrály svého zaměstnavatele, skupiny Geely.