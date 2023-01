Dnes v noci přišla smutná zpráva. Ve věku 55 let nás opustil závodník, sportovec a úspěšný podnikatel Ken Block.

Kdo by řekl, že se třetí den po přáních do roku 2023 probudíme do rána s pochmurnou příchutí. Není tomu dlouho, co jsme dychtivě sledovali Kena Blocka, jak se při další extrémní Gymkhaně prohání dveřmi napřed ulicemi a budovami Las Vegas ve svém S1 Hoonitronu. Ten byl výsledkem nově uzavřeného partnerství s Audi a Ken na vývoji elektrického speciálu pracoval přímo s dvorními inženýry.

Zdá se to jako včera, o to větším šokem byla zpráva, že úspěšný závodník, sportovec a podnikatel je po smrti. Oficiální oznámení se objevilo na instagramovém účtu The Hoonigans, a Kenova manželka Lucy zveřejnila na svém profilu Kenovu helmu se závodním číslem 43. K vyjádření zármutku se přidala také Americká rallyová asociace.

Dle dosud známých informací Ken Block zemřel při nehodě na sněžném skútru Park City v Utahu. Místní záchranné složky přijaly telefonát o nehodě přibližně ve 14 hodin místního času. K tragédii došlo při sjezdu strmého svahu, kde se Ken převrátil a skútr dopadl na něj. Na cestu se vydal se skupinou, v době nehody byl ale sám. Přivolaní záchranáři ho na místě našli už bez známek života. S ohledem na soukromí Kenovy manželky a třech dětí, které po sobě zanechal, zatím nejsou dostupné bližší detaily.

Navzdory věku pouhých 55 let si Ken užil velice pestrý život. Byl to skutečný talent na vše, co má kola. Miloval bláznivé jízdy při natáčení Gymkhany, jejichž tradice sahá až do roku 2008. Za sebou má i úspěšnou kariéru v rally, kdy s Fordem jezdil kategorii WRC. Loni se na startovní listině vybraných závodů American Rally Association utkal se svou manželkou Lucy a dcerou Liou. Do americké rally přitom nastoupil ve věku, kdy jiní soupeři od volantu odcházeli. Stejně dobře se cítil i v sedle motocyklů.

Jedinečným způsobem dokázal proměnit svou vášeň do úspěšného podnikání. V červnu 1994 založil spolu s kamarádem z vysoké školy Damonem Wayem značku DC Shoes. V té době čekala kultura skateboardingu i snowboardingu obrovský rozmach. Ken navíc v obou disciplínách závodil, což podpořilo úspěch firmy a jeho posunulo k realizaci dalších projektů. Se stejným úspěchem, nadšením a mediálním tahem na bránu založil v roce 2010 značku prosperující Hoonigan.