Zemřel Eddie Jordan. Jeden z nejvýznamnějších mužů F1 podlehl rakovině

Z Jihoafrické republiky přišla smutná zpráva. Ve věku 76 odešel Edmund Patrick Jordan, známý v motoristickém sportu jako Eddie Jordan. Narodil se v Dublinu v roce 1948, po studiích nastoupil do Irské banky, pracoval také jako barman a účetní. Začátkem 70. let objevil motokáry a již v roce 1971 vyhrál irský kartingový šampionát. V roce 1974 se posunul výše do formule Ford a hned v následující sezoně do formule 3. V roce 1978 zvítězil v irském šampionátu Formule Atlantic, později odjel jeden závod ve formuli 2 a testoval pro McLaren.

Koncem roku 1979 založil stáj Eddie Jordan Racing, úspěch se dostavil v roce 1987, když jeho pilot Johnny Herbert vyhrál britský šampionát F3. V roce 1991 stáj přejmenovává na Jordan Grand Prix a vstupuje do F1. Jeho hlavními piloty byli Bertrand Gachot a Andrea de Cesaris, jeden závod však tehdy jel (a nedokončil) i talentovaný mladík jménem Michael Schumacher.

Během 90. let pro Jordana jezdil neustále se zlepšující Rubens Barichello, dále pak například Damon Holl, Ralf Schumacher, Heinz-Harald Frentzen, v novém tisíciletí Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Nick Heidfeld… Stáj byla proslulá tím, že dávala jako první šanci mladým talentům, z nichž později vyrostli šampioni. Jejím největším úspěchem bylo třetí místo v poháru konstruktérů v roce 1999.

Poslední sezonu tým jel v roce 2005, poté byl prodán a přejmenován na Midland F1 Racing, z nějž se později stal Spyker, následně Force India, Racing Point a nakonec současný Aston Martin.

Jordan byl také komentátorem F1 na stanici BBC Sport, velmi krátce moderátorem pořadu Top Gear, psal pravidelné sloupky a v roce 2023 rozjel i svůj vlastní podcast společně s Davidem Coulthardem. Vloni mu byla diagnostikována agresivní rakovina močového měchýře, která se rozšířila do páteře a pánve. Apeloval na veřejnost, aby lidé neodkládali preventivní prohlídky a testy, a starali se o své tělo.