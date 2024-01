Zemřel bývalý závodník a vývojář Porsche Herbert Linge. Značku provázel již od svých 14 let

Herbert Linge se narodil 11. června roku 1928 ve Weissachu. První průkaz pracovníka Porsche získal již ve čtrnácti letech, konkrétně 7. května roku 1943. O šest let později se stal prvním mechanikem u Porsche poté, co se značka přesunula z Gmündu do Stuttgartu. Účastnil se vývoje modelu 356 a první exempláře osobně testoval, než byly dodány k zákazníkům. Počátkem padesátých let se angažoval v budování sítě poprodejních služeb ve Spojených státech, nadále se i jako talentovaný mechanik podílel na vývoji vozů, které mistrně ovládal.

Není proto divu, že jste ho mohli často vidět na závodních tratích v různých rolích. Jako spolujezdec se například účastnil mexické Carrera Panamericana při vítězném tažení v letech 1952 až 1954, dále s Hansem Hermannem získali vítězství ve své třídě na Mille Miglia v roce 1954. Stal se celkovým vítězem závodu Lutych – Řím – Lutych v roce 1954, v roce 1960 vyhrál Tour de Corse a v roce 1967 Marathon de la Route na Nürburgringu. Na 24h Le Mans startoval jedenáctkrát, v roce 1965 také dojeli s budoucím ředitelem závodního programu Porsche Peterem Falkem pátí na Rally Monte Carlo.

V roce 1970 řídil na Le Mans Porsche 908, upravené na kamerový vůz při natáčení stejnojmenného filmu se Stevem McQueenem. Začátkem 70. let stál za zrodem bezpečnostního oddělení německé Nejvyšší národní komise pro motorsport a zavedení safety carů s hasicími prostředky, které v budoucích letech zachránily nejeden život závodního jezdce. Byl také provozním ředitelem vývojového střediska ve Weissachu, odkud odešel v roce 1987 – nadále ale pracoval jako konzultant pro motorsport a od roku 1990 vedl šampionát Carrera Cup. Akcí značky Porsche se účastnil až do vysokého věku. Zemřel 5. ledna 2024.