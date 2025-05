Zemřel bývalý jezdec F1 a Le Mans Jochen Mass. Kdysi pomohl Schumacherovi do Ferrari

Než se začal rodák z bavorského Dorfenu zabývat motorsportem, byl námořníkem, stejně jako jeho dědeček – ten pracoval jako lodní kapitán. Vášeň pro závody u něj vznikla, když se byl podívat na vrchařskou akci, kde pracovala jeho přítelkyně jako stevardka. S námořnictvím seknul a nastoupil jako učeň do dealerství Alfy Romeo v Mannheimu.

Majitel prodejny s vozy italské značky závodil a všiml si Massova talentu. Kariéra závodníka oficiálně začala koncem 60. let, ale již v roce 1971 se stal celkovým vítězem německého okruhového mistrovství s vozem Ford Capri. Současně v této sezoně jezdil i s Formulí V, kdy v evropském poháru skončil celkově druhý.

To mu otevřelo cestu do Formule 2, kde začal v roce 1972, přičemž již o rok později byl celkově druhý na vozu Surtees TS15. Tím ukázal Johnu Surteesovi, že je připraven na F1. V sezoně 1973 jel jen tři závody, nejlepším umístěním bylo sedmé místo na německé Grand Prix. V následujícím roce se mu nedařilo, z většiny závodů odstoupil a koncem sezony vyměnil stáj za Yardley McLaren.

Vozům McLaren pak zůstal věrný až do roku 1977, přičemž nejlepším celkovým výsledkem v F1 bylo osmé místo v sezoně 1975. V roce 1978 odjel sezonu za stáj ATS Racing, v letech 1979 a 1980 pak jezdil za Arrows. S F1 se rozloučil v roce 1982 v týmu March po nehodě na VC Belgie, při níž se jeho stroj srazil s Ferrari Gillese Villeneuvea, který následky nepřežil. Nejlepším individuálním výsledkem bylo vítězství na VC Španělska v roce 1975.

Od roku 1972 také nepravidelně jezdil Le Mans. Zde byl v letech 1981 a 1982 společně s týmovými kolegy druhý s vozy Porsche 936, po boku Manuela Reutera a Stanleyho Dickense pak zvítězil na speciálu Sauber C9 v roce 1989. Jochen Mass byl také komentátorem F1 a často jezdil s historickými vozy Mercedes-Benz.

Byl také mentorem několika jezdců včetně Michaela Schumachera, se kterým si byli blízcí. Jochen Mass byl tak jednou z důležitých postav při přestupu Schumachera do Ferrari. Ten chtěl původně do Williamsu, ale Mass ho přesvědčil, že pokud půjde do Ferrari, stane se králem Itálie. Zemřel v Cannes dne 4. května roku 2025.

Zdroj: Autorský text