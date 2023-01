Zemětřesení u Škodovky podrobněji: Konec levné Octavie, Kodiaq za 1,4 milionu a konečně cena Enyaqu iV RS

Mladoboleslavská automobilka zveřejnila aktualizované ceny a výbavy svých vozů. Některé se vyplatí více, jiné už moc ne.

Jak jsme již psali, Škoda v reakci na inflaci, zájem zákazníků o lépe vybavené modely a ve snaze zkrácení dodacích lhůt upravila ceny i vybavenost svých aut. Změna přichází 14 měsíců po zatím posledním zdražení a přináší různým modelům bohatší sériovou výbavu, jejíž hodnota v některých případech přesahuje částku, o kterou ten který vůz zdražil.

Zákazník na tom může vydělat, ale u všech vozů tomu tak není. Třeba Karoq plošně zdražuje o 27.000 Kč u všech výbavových stupňů, Superb také (+30.000 Kč) a Enyaq iV nyní stojí o 60.000 Kč více, aniž by do jeho standardní výbavy cokoliv přibylo. Je ale nutné dodat, že elektromobil dostal rozšířenou základní výbavu již v polovině loňského roku.

Z nabídky také vypadly některé motory a výbavové stupně. Například u Kamiqu zmizela specifikace Scoutline. Octavia přišla o provedení G-Tec na plyn a také o základní litrový tříválec s 81 kW. Z ceníku v tuto chvíli zmizela jak výbava Scout, tak silné 2.0 TDI se 147 kW a také verze s pohonem všech kol. U Karoqu nyní v přehledu dostupných verzí nenajdeme 2.0 TDI s manuální převodovkou a pohonem předních kol, stejně jako u Superbu. Kodiaq nově nekoupíte s výbavou Ambition a Laurin & Klement, ani se 110kW motorem 1.5 TSI v kombinaci s manuálním řazením.

Pojďme se nyní podívat na dva modely, u nichž došlo k asi nejrazantnějším změnám. Octavia nyní startuje na 619.900 Kč ve verzi Active s motorem 1.5 TSI, což je zdražení o 50.000 Kč. Do základní výbavy nově dostává dešťový senzor, parkovací senzory vzadu a výškově stavitelné přední sedačky. Ambition přichází s cenou 679.900 Kč (+45.000 Kč), za něž nyní dostáváte i zadní parkovací senzory, bezdrátovou nabíječku a elektricky sklopná zrcátka. Style zdražil o 60.000 Kč na 699.900 Kč, nově je osazen parkovací kamerou, polokoženým čalouněním, výhřevem volantu, adaptivním tempomatem a senzory i vpředu.

Hodnota výbavy navíc činí v tomto případě 85.700 Kč, takže zákazník na zvýšení ceny vydělá, zatím co ve všech dalších výbavách tratí – tu méně, tu více. Sportline nyní stojí 839.900 Kč (+60.000 Kč) a získal pouze ostřikovače světlometů, alarm a simply clever prvky. RS se s cenou 1.059.900 Kč při zdražení o 85.000 Kč přehouplo přes sedmicifernou částku, nově do něj automaticky dostáváte alarm, systémy Side Assist a Travel Assist plus simply clever prvky.

Kodiaq plošně zdražil o 86.000 Kč, extra standardní výbava má ale u všech provedení hodnotu od 114.100 Kč do 115.500 Kč. Style stojí 1.069.900 Kč a osazen je maticovými LED světlomety, vyhřívaným čelním sklem, systémem Travel Assist, virtuálním pedálem a čalouněním Suedia. Sportline poskočil na 1.239.900 Kč a získává světla Matrix LED, panoramatickou kameru, Travel Assist, virtuální pedál i navigaci Columbus. Za RS nyní dáte 1.399.900 Kč, vybaven je systémy Travel Assist a Side Assist, Ergo sedadly s chlazením, audiosystémem Canton a navigací Columbus.

Model Enyaq RS iV začala Škodovka prodávat nejdříve s atraktivní karoserií „kupé“, což se ukázalo jako dobrý tah. V období od května 2021 (start prodeje Enyaqu v Česku) do konce října 2022 u nás Škoda Auto zaznamenala více než 1800 registrací elektrického modelu, přičemž zhruba pětinový podíl připadá právě verzi Coupé RS iV. S eresem se standardní karoserií jsme se projeli loni začátkem prosince, o cenách jsme tenkrát pouze spekulovali. Dnes už je jasno.

U modelu Enyaq iV se bavíme o plošném zdražení o 60.000 Kč, přičemž výbava zůstává stejná jako před úpravou cen. Zatímco ještě před pár dny stálo Coupé RS iV 1.644.900 Kč, s platností od 20. ledna stojí nejméně 1.704.900 Kč. Verze se standardní karoserií podle nejnovějšího ceníku začíná na 1.644.900 Kč, tedy ty samé peníze co kupé před zdražením.