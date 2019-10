Zelení neuspěli. Rychlost na německých dálnicích zůstává neomezená

Německá parlamentní politická strana zelených „Bündnis 90/Die Grünen“, chtěla zrušit neomezenou rychlost na dálnicích. Důvody měla prosté. Auta by při menších rychlostech neprodukovala tolik škodlivin, nestála by motoristy tolik peněz za palivo a v okolí dálnic by ubylo hluku.

Vedle toho všeho bylo dalším čistým úmyslem i zvýšení bezpečnosti, jenže jak asi ze statistik víte, vyšší rychlost naopak bezpečnosti svědčí. Návrh měl maximální povolenou rychlost omezit na 130 km/h, tedy stejně, jako to máme u nás. Návrh parlamentem nakonec neprošel.

Z 631 hlasů bylo proti 498. Většina německého Spolkového sněmu zřejmě po německých dálnicích jezdí a nechtějí si každou vteřinou hlídat rychlost. Ruku do ohně za to, že rychlostní limity na dálnicích nebudou mít znatelný vliv na uhlíkovou stopu v zemi, by dalo i tamní ministerstvo životního prostředí.