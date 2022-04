Zelená vlna pro sanitky? Ford testuje chytré semafory, s jízdou pomohou i běžným autům

Zkoušky již proběhly v německých Cáchách. Inteligentní světelná signalizace poslouží k záchraně životů i pro plynulost dopravy.

S technologií komunikace vozů s dopravní infrastrukturou do budoucna počítá prakticky každá automobilka. Například Audi hodlá uvést do provozu chytré semafory v celém svém domovském Ingolstadtu již v letošním roce, podobná technika je uváděna do provozu i ve Wolfsburgu pod taktovkou Volkswagenu a intenzivní vývoj probíhá také u Mercedesu. Ford nyní hlásí provedení zkoušky komunikace vozů se světelnou signalizací, která by měla výrazně pomoci záchranným složkám.

U sanitek nebo hasičských vozů často rozhodují minuty nebo dokonce sekundy, využití inteligentní infrastruktury k jejich hladkému průjezdu se proto přímo nabízí. Ford ke zkouškám využil ulici v německých Cáchách s osmi po sobě jdoucími semafory a dva další úseky s třemi navazujícími semafory. Sanitku představovala Kuga plug-in hybrid, která dávala semaforům signál, aby se přepnuly na zelenou. Po jejím průjezdu se signalizace vrátila k běžnému provozu.

V rámci zkoušek pro provoz civilních vozidel pak uměl adaptivní tempomat upravit rychlost vozu tak, aby bylo možné načasovat příjezd ke křižovatce v momentech, kdy svítila zelená. Komunikaci obstarala technologie C-V2X (cellular vehicle-to-everything), jednotná platforma pro spojení vozů s dopravní infrastrukturou skrze mobilní sítě v reálném čase. V budoucnu by tyto systémy měly zajistit větší plynulost dopravy a tím i pohodlnější cestování, nemluvě o úsporách paliva.