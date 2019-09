Ze zpackané policejní honičky se stal hon na Teslu. Auto za to ale nemohlo

Koncem loňského roku pořídil policejní sbor v kalifornském městě Fremont ojetou Teslu Model S. Tu následně nechal upravit pro své potřeby – auto dostalo například majáky či přídavný nárazník – a od března ji používá jako hlídkové vozidlo. Vzbudilo to pochopitelně zájem médií. Teď se policejní Tesla dostala do hledáčku opět, protože jí během pronásledování zločince „došla šťáva“. O nelichotivém případu informuje The Mercury News a mnohá další média.

Hned na začátek je vhodné podotknout, že se nejednalo o problém samotného auta, ale vysloveně o lidskou chybu. Policista Jesse Hartman se vydal pronásledovat jiný vůz, ačkoli mu Tesla hlásila nízkou úroveň nabití svých akumulátorů.

Stejná situace by nastala i s benzinovým či naftovým motorem, pokud by v nádrži nebylo dost paliva. Elektromobil je ale z tohoto hlediska daleko více sledovaný. Poukazuje to nicméně na fakt, že s dojezdem elektromobilů se musí trochu důsledněji plánovat.

Nepodařená honička – padouch unikl

Celý incident začal v pátek 20. září ve městě Fremont, kde má Tesla svou hlavní továrnu. Hartman pronásledoval po dálnici ujíždějící vozidlo, přičemž v některých okamžicích rychlost jízdy překračovala 190 km/h. Palubní počítač během toho informoval, že baterie policejního vozu jsou téměř vybité.

Policista tedy v okamžiku, kdy elektromobilu zbývalo posledních deset kilometrů, požádal vysílačkou své kolegy, aby pokračovali v pronásledování. To se také nakonec stalo, nicméně s ohledem na nebezpečnou jízdu řidiče v rušném provozu nakonec příslušníci honičku ukončili.

Pronásledovaný automobil byl později nalezen odstavený a opuštěný v křoví nedaleko místa, kde bylo pronásledování přerušeno. Řidič tedy prozatím zůstává na svobodě.

Na vině je lidský faktor

Důvodem, proč policejní Tesle Model S „došla šťáva“, byla skutečnost, že ji kolega z předchozí směny z blíže neuvedených důvodů nepřipojil k nabíječce. Automobil ale nezůstal stát na krajnici. Zbývající dojezd sice už nestačil na návrat na policejní stanici, ale Hartman dle slov tiskové mluvčí Genevy Bosques využil nejbližší veřejnou nabíječku v San Jose.

Obecně si policejní sbor Teslu vyrobenou v roce 2014 chválí. Funguje prý dobře a po jedenáct hodin trvající směně se většinou vrací na základnu se 40 až 50 % zbývající baterie. Policejní oddělení ve Fremontu však neuvedlo, zda do budoucna uvažuje o rozšíření své flotily o další vozidla této značky.

V tuto chvíli je Tesla Model S, kterou policejní sbor koupil v přepočtu za 1,4 milionu korun, v pilotním provozu, jehož cílem je zjistit, zda jsou elektrická vozidla vhodná pro policejní použití. Fremontské oddělení se díky ní stalo prvním okrskem, který začlenil Teslu do své hlídkové flotily. Také proto je aktuální kauza tolik sledovaná.

Tesla, ačkoli byla z důvodu nižší ceny zakoupena lehce ojetá, stojí přibližně o 20 000 amerických dolarů (asi 470 tisíc korun) více, než policejními sbory hojně používaný Ford Explorer. Vedení fremontské policie je však přesvědčeno, že díky Tesle nakonec ušetří zejména na nákladech za palivo a údržbu.

