Ze sbírky je k mání takřka nejeté BMW E36 ze zlaté éry závodních cesťáků. Je to ikonická FINA připravená na závody

Závodní BMW, kolik jich bylo? A kolik jich si jich vybavíte hned jak vám mozek zpracuje položenou otázku? Mnoha z vás padne na mysl určitě i tohle, klasická „FINA“.

Skupina A v závodech cestovních aut, to byla naprosto úžasná kapitola motorsportu psaná v 80. a 90. letech, která nám na tratích předvedla v tom nejlepším světle v podstatě obyčejné sedany k vidění na silnicích. Žádné placky či monoposty, ale Fordy Sierra, BMW generace E36, Audi 80 nebo Alfy Romeo 75. Jednoduše auta naše, našich otců a našich dědů. Snad každý má z této éry oblíbené nejedno auto.

Toto závodění už je ale dávno u konce a výchozí civilní auta jsou buď ve špatných stavech nebo naopak velmi ceněná. Však si zkuste najít BMW E36, Alfu 75 nebo Ford Sierra v perfektní kondici a v původním stavu. Jedním z hlavních tahounů celé série bylo právě BMW E36, které se na závodních tratích nemohlo vzhledem k regulacím blýsknout ve vrcholné specifikaci M3, místo toho to musela oddřít 318i.

Model připravený pro rok 1993 byl osazený dvoulitrovým řadovým čtyřválcem S14 z generace E30 a jeden z nich se nyní chystá na mnichovskou aukci, která se koná o víkendu. Právě zde se totiž sbírka Bavarian Legends Collection rozhodla pustit pár ze svých exponátů. Proč? Tak zaprvé popularita aut roste stejně jako jejich cena, a hlavně konkrétně tohle auto ještě neřeklo svoje poslední slovo, může závodit.

A vzhledem k rostoucí popularitě závodů klasických aut je právě taková E36 za odhadovanou částku 20 až 40 tisíc eur ne až tak drahým vstupem do takových závodů. A tento kousek je navíc unikátní v tom, že nemá zdokumentovanou závodní historii. V roce 1993 si jej převzal tým Isert, ale do závodů nakonec nebyl nasazen. V roce 1994 zamířil do Japonska, kde se o jeho závodních aktivitách neví. Následně byl v soukromé sbírce a nyní může být váš.

Dá se tak říct, že je to nové auto. Sice vyžaduje důkladnou prohlídku před nasazením na trať, ale k prvním závodním úspěchům ho můžete dovézt právě vy. Netvrdíme, že tohle je levné závodění, žádný profesionální motorsport není levný, ale patří zrovna k těm, které se dají utáhnout i bez miliardového zázemí.