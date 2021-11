Že by rozum nakonec zvítězil? Auto roku 2021/2022 v ČR zpomalí, cíle jsou vysoké

Vyhlášení výsledků znovuobnovené české ankety Auto roku, letos ve spojení ročníků 2021/22, se v původním prosincovém termínu nedočkáme. Svaz dovozců automobilů (SDA), vyhlašovatel tradiční ankety, nakonec obrací a oznamuje rozumné prodloužení kompletního průběhu volby toho nejlepšího vozu na našem trhu. Vítěze se tedy dočkáme až v dubnu 2022.

Nebylo pochyb, že volba Auta roku 2021/22 by probíhala s původním termínem 6. prosince ve značně zrychleném tempu. Ostatně hledání odborné poroty s minimálním počtem 15 členů skončilo zhruba před týdnem a seznam nominovaných vozů dosud ještě neznáme. Rozhodnutí o novém termínu vyhlášení výsledků tak dává organizátorům dostatek času k hladšímu průběhu ankety.

Skoro polovinu nových policejních BMW nepoznáte. Rychlost ale změří dokonale

„Na možnosti nominace vozidel do ankety a řádnou organizaci všech částí ankety dopadla řada skutečností, které souvisejí s aktuální situací v Automotive a v původně nastavených termínech není možné anketu realizovat bez rizika určitých omezení a kvality,“ uvádí v prohlášení Josef Pokorný, tajemník SDA. Naším dlouhodobým cílem je prezentovat anketu AR veřejnosti jako nejrozsáhlejší, nejkvalitnější, nejodbornější klání v ČR, ve spolupráci s odbornými motoristickými novináři. Tento cíl se ocitl v ohrožení, uvádí Josef Pokorný.

Více času na zapsání svých modelů do ankety tak mají i samotné automobilky (do konce listopadu), zatímco více času na urovnání dojmů z testovacích jízd budou mít i samotní novináři v odborné porotě – dvě kola testovacích jízd nejdříve se všemi nominovanými vozy, poté s finálovou pětkou, proběhnou na začátku a konci března 2022. Uzavření hlasování plánují organizátoři na duben, slavnostní vyhlášení výsledků bychom se pak měli dočkat okolo 20. dubna 2022.

U Prahy bouralo vzácné Pagani Zonda. Raný kus za miliony skončil v příkopu

Seznam nominovaných vozů očekáváme na začátku prosince v oficiální tiskové zprávě k anketě. SDA definuje, že do ankety mohou být zvolena auta, která jsou novinkou na českém automobilovém trhu v časovém období od 30. 10. 2020 a jsou sériově vyráběna a prodávána na trhu v ČR nejpozději do 31. 12. 2021. Tímto do výběru neprojdou silní adepti na vítěze od Škodovky, jako třeba nová Octavia nebo Enyaq iV. Nová generace Fabie ovšem do seznamu zcela určitě zapadne.

Nakonec se v rámci ankety opět dočkáme i kategorie Ekologické auto roku a v samostatné anketě bude moci své Auto roku 2021/22 zvolit i veřejnost, jejíž hlasování skončí rovněž v dubnu.

V galerii vítězné vozy z předloňské ankety Auto roku 2020 v sestupném pořadí dle hlasování porotců.