Z Česka na druhý konec světa: Takto se dostávají Škodovky z Kvasin až do Vietnamu

V roce 2023 vybrala Škoda místního partnera pro vietnamský trh – společnost Thanh Cong Motor Vietnam. Nová auta zde postupně nahrazují populární mopedy a prodeje dosahují tří set padesáti tisíc vozů ročně, letos je v plánu zahájení výroby přímo ve Vietnamu ve formě takzvaných CKD (Completely Knocked Down), tedy rozložených vozů, určených k montáži v daném místě. Sady budou dodávány z Indie, výrobní závod již nyní roste v provincii Quang Ninh.

V současné době jsou do Vietnamu dodávány vozy z Kvasin, a to modely Karoq a Kodiaq. Ze svého rodiště se do vzdušnou čarou 12.000 kilometrů vzdálené destinace dostávají díky kombinaci silniční, železniční i námořní dopravy. Přímo v Kvasinách jsou vozidla opatřena speciálními ochrannými transportními foliemi, dále jsou zajištěna, aby nedošlo při přepravě k poškození. Poté zamíří do takzvané přesuvny – budovy, v níž jsou nakládána na patrové železniční vagony. Díky konstrukci budovy je možné nakládat obě patra naráz.

Vlak se pak z Kvasin vydá do německého Bremerhavenu, kde se vozy nalodí na roll-on/roll-off loď, určenou pro přepravu vozidel. Tento typ může mimochodem převézt přes pět tisíc vozů najednou. Loď pak za měsíc dopluje do Singapuru, kde dojde k překládce na menší loď a následně cestu do přístavů v Ho Či Minově Městě nebo Haifongu. Tam si je převezme místní dopravce, který je doručí do autosalonů k dealerům.