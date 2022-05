Zcela nová technologie lakování nevyžaduje krycí pásku ani ventilaci. Umělecké dílo zvládne za pár minut!

Zcela nová technologie lakování možná nastolí nové trendy. Je rychlá, ekologická a prakticky nezná hranice.

Společnost ABB se pustila do zajímavého projektu automatizovaného lakování vozů. Není to ale tak, že by přijeli roboti a opatřili automobil prvotřídním celolakem. Jde spíše o možnost nezvyklého grafického vyžití, které je právem pokládáno za umění.

Realizace prvních projektů se účastnila dvojice umělců a každý z nich vytvořil svůj grafický návrh, který byl následně nanesen na karoserii vozu. První zhmotnil kolektiv dubajských umělců Illusorr a druhý osmiletý indický abstraktní malíř Advait Kolarkar.

Nadaný chlapec své dílo popsal jako zebru užívající si veselé hrátky v říši snů. Od toho vznikl název Zebra Dreamland. Tým Illusorr vsadil na geometrické obrazce vznikající prouděním vzduchu nad vozidlem. Navzdory složitému ztvárnění a použití více barev dokázal robot replikovat digitální návrh na karoserii vozu během 30 minut a bez zásahu člověka. Překvapivá rychlost je dána 1000 malými tryskami v hlavě „tiskárny“. Ta se pohybuje tak těsně nad vozidlem, že nedochází k prolínání jednotlivých stop ani rozstřiku.

Technologie PixelPaint nejenže pomáhá vytvořit velice detailní kresby, ale díky šetrnosti dělá proces ekologicky udržitelným. Hlavice je natolik přesná, že není třeba používat jinak nezbytné zakrytí choulostivých detailů vozu, a dokonce ani odsávání vzduchu z lakovacího boxu. Výsledkem je 60% úspora materiálů a času.